文旅部：目前全國共有A級景區1.49萬家

中評社北京12月15日電／據人民網報導，今日，國務院新聞辦公室就加快建設文化強國、推動文化和旅遊高質量發展舉行發布會。文化和旅遊部副部長杜江在會上表示，目前全國共有A級景區1.49萬家，國家級和省級旅遊度假區700多家，國家級旅遊休閑街區111家，國家級夜間文化和旅遊消費集聚區243家，國家工業旅遊示範基地142家，全國鄉村旅遊重點村鎮1597家。



杜江表示，今年以來，整個旅遊市場進入了恢復發展的快車道，文化和旅遊部持續提升旅遊產品的品質，創新旅遊產品供給，加強供需對接，激發消費潛力，不斷滿足人民群眾多樣化、品質化的旅遊需求，助力擴大內需戰略。



一是加強政策規劃實施，為優質供給夯實政策保障。推動實施了《“十四五”旅遊業發展規劃》《國民旅遊休閑發展綱要（2022—2030年）》《關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高質量發展的若干意見》，會同相關部委印發了《東北地區旅遊業發展規劃》、加速推進城鄉道路客運與旅遊的融合發展、加強5G＋智慧旅遊協同創新發展、金融支持鄉村旅遊高質量發展等一系列政策性文件，協調推進京張體育文化旅遊帶的建設。



二是提升旅遊產品品質，用優質供給滿足旅遊需求。完善“城市休閑”與“鄉村度假”產品系列，通過品牌創建、標準復核、試點示範等方式，推動觀光旅遊與休閑度假並重發展。目前全國共有A級景區1.49萬家，國家級和省級旅遊度假區700多家，國家級旅遊休閑街區111家，國家級夜間文化和旅遊消費集聚區243家，國家工業旅遊示範基地142家，全國鄉村旅遊重點村鎮1597家。另外，浙江餘村等8家鄉村旅遊重點村鎮被聯合國世界旅遊組織確定為“最佳旅遊鄉村”。同時，全國紅色旅遊融合發展試點工作也在扎實推進。



三是創新旅遊產品供給，用新型供給創造旅遊需求。積極發展露營旅遊、冰雪旅遊、體育旅遊、海洋旅遊、旅遊演藝等新產品新業態，推出了7家國家級滑雪旅遊度假地、第三批全國自駕車旅居車5C和4C營地22家，13家國家體育旅遊示範基地，首批24個智慧旅遊沉浸式體驗新空間培育試點、40個旅遊演藝精品項目。將各地旅遊產品串珠成鏈，推出了10條長江主題國家級旅遊線路、“中國之路”十大自駕游精品線路、400多條“鄉村四時好時光”全國鄉村旅遊精品線路以及“讀李白游神州”主題旅遊線路、中國茶文化主題旅遊線路等。開展文化和旅遊部新供給新需求對接活動，聯合交通運輸部等六部門推出了首批46個豐富運輸與旅遊融合範例，促進交通旅遊新產品新業態的發展。