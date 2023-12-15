今年前三季度國內旅遊達36.7億人次

中評社北京12月15日電／據人民網報導，今日，國務院新聞辦公室就加快建設文化強國、推動文化和旅遊高質量發展舉行發布會。文化和旅遊部副部長杜江表示，今年的旅遊市場可以用火爆來形容。今年前三季度，根據統計數據看，國內旅遊達到36.7億人次，實現旅遊收入3.7萬億元，同比分別增長75%、114%。居民旅遊需求得到集中釋放，居民出行大幅度增加。在帶動相關消費擴大的同時，也促進了經濟復甦。



杜江介紹，下一步，文化和旅遊部將以促進文化和旅遊消費、提升人民群眾生活品質、更好滿足人民群眾需求為切入點，著力做好三個方面的工作：



一是優化政策環境，解決堵點難點。文旅部將結合旅遊業發展新形勢，貫徹落實好國辦印發的《關於釋放旅遊消費潛力、推動旅遊業高質量發展的若干措施》，從供需兩端發力，提振旅遊投資信心和消費信心。推動實施“國內旅遊提升計劃”，這是三年的行動計劃。豐富優質旅遊產品供給，完善旅遊服務，規範旅遊市場秩序，強化旅遊安全保障，打造有品質、有溫度的旅遊目的地。同時正在積極出台“入境旅遊促進計劃”，這也是一個三年計劃，為入境遊客提供更多高質量旅遊產品和更多便利化服務。



二是推動產業融合，創新產品供給。文旅部將進一步推動文旅深度融合，提升文化品位、豐富精神內涵，培育消費新業態、新模式，推動建設“小而美”的演藝新空間，創新升級音樂節、音樂會等產品。促進劇本娛樂、旅遊演藝等新業態健康發展，促進美食、演出、運動、康養、中醫等更多領域與旅遊業融合發展，讓人們在旅行過程中感悟文化、陶冶情操、體驗生活、享受健康。



三是建好平台載體，加大惠民力度。文旅部將推進新一批國家文化和旅遊消費示範城市，國家級旅遊度假區、5A級景區、國家級夜間文化和旅遊消費集聚區等一系列品牌建設。指導各地創新消費場景，培育新型業態和消費模式，豐富消費惠民措施，實施“百城百區”金融支持文化和旅遊消費行動計劃。持續辦好全國文化和旅遊消費促進活動，加強宣傳推廣和市場營銷，激發居民文化和旅遊消費意願，助力市場主體恢復發展。