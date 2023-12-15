網信辦公開征集清朗行動整治意見建議

中評社北京12月15日電／據新華社報導，為更好回應廣大網民關切，提升“清朗”系列專項行動的針對性、實效性，國家網信辦12月15日發布公告，面向社會公開征集2024年專項行動的整治重點，包括網絡生態亂象、平台功能版塊問題等，歡迎廣大網民建言獻策、積極參與。



公告表示，將認真研究各方面意見建議，梳理形成2024年專項行動計劃，採取有力措施打擊亂象、破解問題，為廣大網民營造風清氣正的網絡環境。