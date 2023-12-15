西南地區首個年產四百億立方米大氣區建成

中評社北京12月15日電／據科技日報報導，14日，記者從中國石油西南油氣田公司（以下簡稱“西南油氣田公司”）獲悉，西南油氣田年產天然氣量於今日9時突破400億立方米，標誌著我國西南首個年產400億立方米大氣區建成。



四川盆地蘊藏著豐富的天然氣資源。西南油氣田公司於2020年建成300億立方米大氣區，如今，再度跨越百億大關。今年，該公司共投產新井340餘口，建成後年產能將超百億方，先後鑽獲30餘口百萬方高產氣井，“少井高產”的高效開發模式不斷優化。



為推動油氣勘探開發技術的進步，西南油氣田公司聚焦四川盆地二叠系、蓬萊氣區、川南頁岩氣和致密氣，在裂陷槽西側、二三叠系礁灘等領域取得重大勘探新突破；首次在寒武系筇竹寺組鑽獲高產工業氣流，開辟了頁岩氣規模增儲上產新陣地。



同時，相關技術人員還突破了“薄層超高壓氣藏效益建產”等常規氣開發關鍵技術，形成盆地下古—震旦系、二三叠系新區、老氣田三大常規氣穩產上產新局面，年產量達到251億方。



記者瞭解到，到今年底，西南油氣田公司天然氣年產量將達到420億立方米，同比增長9.6%，有望躍升成為我國第三大油氣田，將為更好端牢能源飯碗、推動我國能源高質量發展不斷注入新動能。