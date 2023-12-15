美國促以色列調整加沙軍事行動策略

中評社北京12月15日電／據新華社報導，美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文14日訪問以色列，會晤以總理本雅明·內塔尼亞胡。就以軍在加沙地帶的軍事行動，美方呼籲以方調整策略，轉為“低強度、高精度”的打擊。



美以說法各異



白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比說，沙利文當天與以方討論以軍在加沙地帶軍事行動“可能的轉變”，呼籲以方把當前的“高強度”軍事行動轉為“低強度”精準打擊，但沒有設定時間表。



美國政府一名不願公開姓名的高級別官員告訴路透社記者，沙利文與以方會晤以及美以高層先前的會晤和通話確有涉及以軍策略轉變的討論，美方更傾向於把當前“快節奏、高強度”清剿巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的軍事行動最終轉為針對高價值目標、根據情報發起突襲等“低強度”行動。



美國總統約瑟夫·拜登12日說，以色列因“無差別轟炸”加沙地帶正失去國際社會支持。拜登14日被問及是否希望以軍在年底前結束軍事行動，回答說，希望以軍更多關注平民生命安全，不是停止打擊哈馬斯，“而是更加小心”。



不過，對於是否調整軍事行動策略，以方沒有給出明確說法。以色列國防部長約亞夫·加蘭特在會晤時告訴沙利文，以軍打擊哈馬斯的軍事行動“還將持續數月”，以色列最終將獲勝並摧毀哈馬斯。



以色列總理府14日在一份聲明中說：“我們將比以往更加堅決地繼續戰鬥，直至消滅哈馬斯取得絕對勝利。”

