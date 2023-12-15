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大阪世博會稱運營費用比預定增加約40%
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2023-12-15 18:13:43
中評社北京12月15日電／據央視新聞報導，據《讀賣新聞》15日報導，2025年日本大阪·關西世界博覽會運營方“日本國際博覽會協會”14日稱，因警備強化和人工費上漲，世博會運營費用將升至1160億日元，比當初預定增加了約40%。
2025年日本大阪·關西世界博覽會將於2025年4月13日至10月13日舉行，以“構建未來社會，想象明日生活”為主題。主辦方此前預計將有約150個國家和地區及25個國際組織參展，接待訪客2800萬人次。
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