杭州迎來多項國際賽事

中評社北京12月15日電／據光明日報報導，作為杭州亞運會後首個落戶杭州的世界級大賽，同時也是年度國際羽壇的收官戰，雲集國際63位頂級羽毛球運動員的2023匯豐世界羽聯世界巡回賽總決賽13日在杭州奧體中心體育館開賽。



作為巡回賽體系中最高級別賽事，本次賽事總獎金250萬美元，創下世界羽聯年終總決賽總獎金歷史新高。未來三年，該賽事的總決賽都將在杭州舉行。



在首個比賽日中，4屆世錦賽女雙冠軍、中國隊女雙選手陳清晨／賈一凡戰勝隊友劉聖書／譚寧。在混雙B組比賽中，中國隊選手鄭思維／黃雅瓊戰勝中國香港隊鄧俊文／謝影雪。



本次總決賽分為男單、女單、男雙、女雙和混雙五個項目，衹有在全年各站世界巡回賽比賽累計總積分排名前八的選手或組合才有資格參賽。中國羽毛球隊是唯一獲得10個滿額參賽席位的隊伍，參賽陣容還包括東京奧運會女單冠軍陳雨菲、2018年世界羽聯世界巡回賽總決賽男單冠軍石宇奇等精兵強將。



除了該項賽事，杭州接下來還將舉辦杭州馬拉松以及國際排聯女排世俱杯等賽事，這些比賽都將充分利用杭州亞運會的遺產：舉辦羽毛球世界巡回賽總決賽的杭州奧體中心體育館曾是杭州亞運會、亞殘運會的籃球賽館；舉辦女排世俱杯的黃龍體育中心體育館承辦了多項亞運賽事；杭州馬拉松比賽路線則是從黃龍體育中心出發，全馬終點為亞運村。



國際賽事的舉行，是持續放大“亞運效應”和“賽事強省”建設新的起點，在不斷豐富老百姓體育文化生活的同時，將極大地促進體育與文化、旅遊深度融合，推動體育競賽表演業的繁榮，為經濟社會發展增添新的強勁動力。