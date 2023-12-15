做好儒學研究　推動交流互鑒

中評社北京12月15日電／據光明日報報導，從山東曲阜孔廟正門南行500米，有一座古朴典雅的建築，這便是國務院批准設立的儒學研究專門機構——孔子研究院。它與處於同一條中軸線上的曲阜孔廟、孟廟遙相呼應，成為以儒家文化為代表的中華優秀傳統文化的標誌性建築。



2013年以來，孔子研究院自覺肩負起時代賦予的文化使命，扎實做好儒學研究闡發、交流互鑒、傳承普及、人才集聚等工作，努力在推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展中實現新作為，邁上新台階。



研究闡發“攀峰”



前不久，在江蘇省揚州市舉行的第二十五屆（2022年度）華東地區古籍優秀圖書評獎會上，由孔子研究院組織30餘位學者參與整理、撰寫的《曲阜儒家碑刻文獻集成》從華東地區18家出版社出版的134種圖書中脫穎而出，榮獲特等獎。



該著作耗時十載，著錄曲阜地區重要碑刻近700塊，附錄碑刻存目及研究文章20餘篇，總計200餘萬字，涵蓋了國家文物局公布的《第一批古代名碑名刻文物名錄》中曲阜入選的全部90通（方）碑刻，是孔子研究院推進的國家社科基金重點項目“中國曲阜儒家石刻文獻集成”的最終成果。



“這一著作結合多種傳世文獻，對曲阜地域內有儒學價值的碑文進行了較為全面、詳細的整理和注釋，對前人著錄進行了全面校勘，有利於在歷史大背景下透視碑文的價值和意義，是孔子研究院‘中華文明內涵研究’的重要成果。”著作主編、孔子研究院原院長楊朝明說。



十年來，孔子研究院充分發揮身處孔子家鄉曲阜的地緣優勢，聚焦“論語學研究”“中華禮樂文明研究”“《孔子家語》研究”等學術專題，加強對中華優秀傳統文化的挖掘和闡發，勇攀學術高峰，先後承擔各級各類科研課題156項，其中國家級、省部級課題54項，編纂出版各類學術著作105部。

