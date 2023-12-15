吳欣盈政大演講　學生是否買單是觀察指標

政大學生會邀請民眾黨2024副手候選人吳欣盈到校演講。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月15日電（記者 鄭羿菲）台灣政治大學學生會15日晚上邀請台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈到校演講，並接受學生提問。雖然民眾黨在40歲以下年輕族群支持度領先藍綠，但吳欣盈個人出身新光集團第三代千金的“富人”背景、應對媒體太有個性等因素，在民調上不喜歡度高達40%，喜好度也是藍綠白副手中最低，年輕學生今晚會否買單吳欣盈風格，是觀察指標。



吳欣盈15日白天都沒有對外公開行程，據瞭解，近2天都在準備這場與年輕學生的面對面演講，頗為重視，而現場座位有250個。



《TVBS》13日公布民調，“副總統”候選人喜好度部分，民進黨蕭美琴45%、國民黨趙少康32%、民眾黨吳欣盈16%，其中吳欣盈不喜歡度增加17個百分點至40%。



維安人員大約6點抵達會場視察環境，吳欣盈預計6點50分抵達會場，並接受媒體聯訪。約莫10名的政大學生也在6點出頭開始排隊等候入場。



政大學生會今年5月舉辦“政治進入大學－青年與主席有約”，陸續邀請民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席王婉諭、民進黨主席賴清德與青年學子對話，國民黨2024候選人侯友宜在6月也獲邀進行座談。



政大學生會舉辦“政治進⼊⼤學2.0？！－青年與副總統候選⼈”講座，邀請民進黨蕭美琴、中國國民黨趙少康、台灣民眾黨候選人吳欣盈對談。吳欣盈15日壓軸，政大學生會提供兩岸、外交、青年參政、兵役等8個議題，請吳欣盈分享，也可自行闡述重要的青年議題，另外也會安排時間讓吳欣盈與學生互動交流。