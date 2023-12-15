遺址發掘還原東北抗聯真實歷史細節

中評社北京12月15日電／據光明日報報導，2022至2023年度，考古人員對國內現存規模最大的抗聯遺址——紅石砬子抗日根據地遺址進行了連續第三年的考古發掘，進一步還原了東北抗日聯軍早期在此經營根據地的歷史細節。



紅石砬子抗日根據地遺址位於吉林省磐石市市區西側20公里處，遺址分布範圍32平方公里，按照自然地形劃分成八家溝、金家溝、姚家溝等15個區域。2021年以來，考古人員對遺址開展了系統的考古調查和發掘工作。截至目前，發現抗聯相關遺跡3300餘處，形成了以八家溝為核心的龐大抗聯遺址群。



紅石砬子抗日根據地遺址考古隊領隊孟慶旭介紹，2023年，經國家文物局批准，吉林省文物考古研究所重點對紅石砬子遺址石人溝、二趟溝等區域進行了考古發掘。



“在石人溝溝口位置清理出兩座未修建完成的大型房屋，反映了在早期鬥爭環境相對較好情況下，東北抗聯準備擴大根據地，改善居住環境。”孟慶旭說，“七七事變前，軍事環境突然惡化，終止了建設。這些考古發現反映了紅石砬子抗日根據地的發展歷程。”



他表示，東北抗聯曾經營穩定的長期根據地，這從遺址中的房址、火炕和出土的工業生產工具等得到了證實。



記者瞭解，遺址的考古發掘實物曾在延安革命紀念館、偽滿皇宮博物院等進行巡展，發揮了革命遺址的社會教育價值。



在發掘完成的遺址現場，吉林省文物考古研究所還引入VR全息影像技術對遺跡進行虛擬復原，盡可能地還原當年東北抗聯官兵的生活場景。



紅石砬子抗日根據地創建於1932年，是東北抗日聯軍誕生與成長的搖籃，是中國共產黨在東北地區創建的第一塊抗日游擊根據地。2019年，八家溝遺址被國務院列為第八批全國重點文物保護單位。