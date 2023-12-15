談陸貿易壁壘調查　蕭美琴：惹我們會伸貓爪

蕭美琴出席蘇巧慧活動，製作貓爪湯圓。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月15日電（記者 黃筱筠）民進黨副手候選人蕭美琴今天赴新北市樹林區與民進黨“立委”蘇巧慧同台助選。她過去助選較溫和，但在大陸商務部15日認定台灣對大陸的貿易限制措施構成“貿易壁壘”，今天講話較辛辣。她強調，“戰貓精神就是，你對我好，我會溫暖可愛回應，但是不要惹、不要欺負我，我就會伸出貓爪”。誰對台灣好，會慷慨善良回應世界，但勿任意踐踏台灣尊嚴。



蕭美琴致詞強調台灣的重要性，以及自己駐美時做了哪些事務，最後還強調蔡英文路線，讓大家可以放心，執政非常穩健，絕對不會挑釁，賴蕭配是可以承接蔡英文路線，絕對不會“漏氣”。



選戰倒數不到30天，同時冬至將至，尋求連任的民進黨“立委”蘇巧慧下午在新北市樹林舉辦“民煮湯圓團結台灣”活動，蕭美琴受邀出席，除了一起與民眾搓湯圓外。因蕭美琴是“貓派”，現場一起特製“貓爪湯圓”，象徵明年“總統”大選“抓住勝利”。



蕭美琴致詞時先肯定蘇巧慧對於地方農業、中小企業、文化教育工作推動的表現，也感謝地方里長永遠站在第一線照顧地方鄉親。蕭美琴強調，台灣政治就是一代接一代的接棒，讓優秀的人才能夠一步步走下去，因此呼籲民眾大力支持蘇巧慧。



針對區域情勢，蕭美琴提到，有些人認為“外交”離民眾很遠，但“外交”代表安全、經濟及台灣的尊嚴，這三點也是蔡英文當時派她前往美國擔任代表的工作。在安全方面，由於面臨複雜的外在環境，台灣要做的事情就是強化“國防”及安全，其中最重要的就是“交朋友”。



蕭美琴提到，如果一個社區內有鄰居怒點很低，不管是你交朋友或“總統”出訪都會生氣，甚至她在美國跟他國大使推廣台灣美食也生氣，因此面對怒點這麼低的鄰居不得不防範，必須壯大自己、擁有實力才不會被欺負，而台灣人平常待人良善、熱心助人，哪裡有災難台灣人都願意站在第一線捐款、幫忙。



蕭美琴指出，這也是為什麼當台灣採購不到疫苗時，美國、日本、立陶宛、捷克及波蘭等國願意免費援助台灣疫苗，甚至美國總統拜登在與韓國、日本、G7、北約開會時，都會強調“台灣海峽的安全與和平，是世界繁榮不可或缺的一部分”。