賴能在新北拿百萬票？蘇巧慧：三足鼎立難算

蘇巧慧邀請蕭美琴一同參與“民煮湯圓”活動，連蕭都說蘇講話口才好。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月16日電（記者 黃筱筠）明年大選1月12日的選前之夜，藍綠雙方陣營都選在新北市板橋舉行造勢活動，身為新北市“立委”蘇巧慧受訪表示，雙方選在新北舉辦選前之夜很合理，因為國民黨候選人侯友宜來自新北市，這裡又有400多萬人口，是選舉最大票倉，只要新北贏一定會扳回勝利，她身為新北“立委”候選人，一定會繼續爭取支持。



媒體追問是否希望可以拿下破百萬票的目標？蘇巧慧說，每一票都很重要，無法估算。且這次是三足鼎立選戰，加上投票率多少也不知道，很難估算票數。



選戰倒數不到30天，同時冬至將至，尋求連任的民進黨“立委”蘇巧慧15日下午在新北市樹林地區舉辦“民煮湯圓團結台灣”活動。蘇巧慧是前“行政院長”蘇貞昌的大女兒，蘇貞昌曾任台北縣長（新北市改制前），在新北有相當實力。



蔡英文2020年在新北市拿下139萬3936票，韓國瑜拿下95萬9631票；蔡英文2016年在新北拿下116萬5888票，朱立倫在新北拿下70萬9374票。新北市拿下超過百萬很可能是勝選的關鍵數字。



媒體詢問有評估提到，民進黨政黨票要多100萬票，才能贏過國民黨不分區席次？蘇巧慧說，不分區確實能否在民進黨席次過半中，是很重要因素。民進黨還有努力空間，希望跟不分區名單委員共同曝光，爭取政黨票。



她也說，明天會請來不分區“立委”候選人王義川一起進行宣講，不分區“立委”候選人都是為了民進黨政黨票，為了民進黨席次過半努力。