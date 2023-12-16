中評現場：公主來了！吳欣盈搞笑遊戲逗學生

吳欣盈與學生合影了12分鐘。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈15日晚上赴政治大學演講，開場就邀請學生使用手機參與破冰民調小遊戲，非常美式風格，由於不少問題能選擇的答案都非常搞笑，讓學生歡笑不斷，吳欣盈也藉此拉近與學生的距離。



出身新光集團的吳欣盈出生於美國，中學就讀台北美國學校，並曾擔任學生會長。大學就學美國衛斯理學院，是蔣宋美齡、前美國國務卿希拉里學妹，主修國際關係及美術史，並於英國科陶德藝術學院取得文學碩士。



吳欣盈15日晚上赴政治大學面對年輕學生演講，現場250個座，約9成滿。不過，吳一開場就打預防針笑說，今天是禮拜五晚上，當她得知是禮拜五晚上要演講時，還在想說“是週末前一夜了，到底會有多少學生還留在學校？”



她一開始就邀請學生用手機掃QR扣填寫問題，竟然有超過300人填寫報名（有些人看直播參與），而且取名的名稱一個比一個好笑，吳欣盈也當場唸出來，包括“我才是公主”、“賴清德拆違建”、“投柯壞去”、“台獨份子”、“賴不拆”、“不要再講英文了”、“台灣的選擇賴清德”、“三趴猴”、“大公主”等，顯見學生政治立場藍綠白都有，也讓現場笑聲不斷。



吳欣盈第一次在台灣高校演講，仍改不了英文、中文併用的習慣，但有進步的是吳欣盈講英文名詞時，會適時補充說明中文的意思，現場學生都還可以接受，而面對學生尖銳提問的國籍問題、兩岸關係等問題，吳欣盈也有回應，在最後與學生合影的環節，學生也都踴躍排隊合照，吳一邊向學生說謝謝，一邊稍微彎腰鞠躬，完全沒有“有錢人架子”，與學生合影了12分鐘之久。



政大學生會舉辦“政治進⼊⼤學2.0？！－青年與‘副總統’候選⼈”講座，邀請民進黨蕭美琴、中國國民黨趙少康、台灣民眾黨吳欣盈對談。吳欣盈15日壓軸出席，政大學生會將提供兩岸、外交、青年參政、兵役等8個議題，請吳欣盈分享，也可自行闡述重要的青年議題，另外也會安排時間讓吳欣盈與學生互動交流。