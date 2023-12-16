蕭美琴搓貓抓湯圓　蘇巧慧指導網美擺拍

蕭美琴與蘇巧慧一起製作貓爪湯圓，蘇還教怎麼像網美擺拍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月16日電（記者 黃筱筠）民進黨這次選舉流行軟性路線，以文青風爭取年輕選票。尋求連任的綠委蘇巧慧邀請副手候選人蕭美琴一起提前過冬至，兩人穿上蘇巧慧特別製作的粉紅色圍裙，上面寫著“美德贏台灣、巧慧留國會”，並且製作“貓爪湯圓”，不過，過程中湯圓搓太大弄成貓爪有點過大，蘇巧慧笑稱我們把貓爪做成熊掌，兩人製作完成，還拿出網美展示的技巧，放在手掌上推出去，讓媒體拍照。



蕭美琴昨天到樹林與蘇巧慧同台製作“貓爪湯圓”提前過冬至。蘇巧慧還說，根據場地的主人說，來過都會當“總統”，場地主人在一旁則說，蔡英文8年前有來過，有來都有機會。



蘇巧慧詢問蕭美琴以前有搓過湯圓，蕭說，以前有做過一兩次湯圓，在花蓮選舉也做過。兩人在專業老師教導下，有模有樣捏出粉色肉墊貓爪湯圓。兩人更是巡視別人的作品，蘇巧慧一看到婆婆媽媽做得很可愛就說，別人做得很好，我們美琴姊還是認真做“副總統”就好，做湯圓就交給別人。



蘇還呼籲婆婆媽媽支持者，女生一定要出來投票，是最重要的力量。



選戰倒數不到30天，同時冬至將至，尋求連任的民進黨“立委”蘇巧慧昨天下午在新北市樹林地區舉辦“民煮湯圓團結台灣”活動，蕭美琴受邀出席，獲得現場婆婆媽媽熱烈歡迎。



蘇巧慧表示，從蕭美琴確定擔任副手之後，就開始邀約終於輪到這一區，民眾真的很喜歡她，而且蕭都可以近距離接觸，也來者不拒跟民眾打成一片，是我們選舉最好加分劑。

