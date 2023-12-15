氣候峰會戰火蔓延　吳欣盈發飆連兩轟斷交部

吳欣盈。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月15日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈昨爆料，日前赴杜拜參與聯合國氣候變遷大會（COP28）卻處處受限，“感覺對不起納稅人”。台“外交部”卻發布聲明，指責吳太高調招致中國大陸施壓。吳欣盈15日晚間連續2度稱，“斷交部”、“外交部”所講的不予置評，事實就是如此，斷交部、“外交部”所做的事情，是他們的責任，不用把事情再擴張。



台官方日前大力宣傳，台灣參與在杜拜舉行的2023聯合國氣候變遷大會（COP28），但吳欣盈14日在“立法院”爆料，4名“立委”都無法進入COP28藍區，也被要求低調，根本發揮不了外交效應，感覺對不起納稅人。



台“外交部”14日下午則聲明，行前已數度拜會吳欣盈，明確告知具有高度政治敏感性的候選人身分可能引發的打壓風險，建議重新考量行程，但吳仍決定前往。吳欣盈不但決定前往杜拜，更於12月4日高調召開行前記者會，此舉不僅引發中國注意，並掌握相關成員及行程，進而招致中國突襲式施壓COP28大會祕書處，停止吳欣盈換證參與部分會議，並波及其他三位委員，更可能傷害未來“我國”參與空間。



對此，民眾黨2024候選人柯文哲15日上午怒批，民進黨政府每天喊“抗中保台”，到海外又變龜孫子嗎？從頭到尾都是騙局！“外交部”有認真做事？這才是真正的投降主義！



政大學生會舉辦“政治進⼊⼤學2.0？！－青年與副總統候選⼈”講座，邀請民進黨蕭美琴、中國國民黨趙少康、台灣民眾黨候選人吳欣盈對談。



吳欣盈會前接受媒體訪問，被問及“外交部”質疑出訪前太高調，吳欣盈表示，當時是有溝通出國的行程，當時辦公室許多同仁都在場，所以沒有向“外交部”現在所講的。至於“外交部”認為，打壓的事情應該砲火一致對大陸，卻對大陸噤聲？吳欣盈表示，這個斷交部，“外交部”所講的東西，我們不用再多予置評，事實就是如此，謝謝。



媒體追問，吳欣盈提到企業、基金會身份進去比較方便，被擋是意料之外嗎？吳欣盈指出，斷交部、“外交部”所做的事情，是他們的責任，不用把事情再擴張。



至於吳欣盈比利時貴族丈夫雷諾（Renaud van der Elst）的財產申報問題，台“中選會”對外表達，吳辦曾指派律師向“中選會”諮詢，“但到目前為止並未提出正式更正”。對此，吳欣盈緊回應，正在儘速處理中。