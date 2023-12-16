北京來論：“台獨”之路是邪路、是絕路

廈門大學台灣研究院副院長、教授季燁（中評社圖片） 中評社北京12月16日電（作者 季燁）賴清德日前提出選舉口號“選對的人，走對的路”。其自我標榜所謂“務實的台獨工作者”，“務實”只是幌子，要害在於“台獨”。選舉口號中所謂“對的人”指的就是“台獨工作者”，所謂“對的路”也只能是“台獨”之路。“選對的人，走對的路”，再次暴露了賴清德的謀“獨”本性，鐵了心要把台灣引向“台獨”絕路。



賴清德長期公開主張“台獨”，聲稱“台灣都是主權獨立國家”，在台灣地區立法機構答詢時自稱“主張台灣獨立的政治工作者”，是第一個在任內公開主張“台獨”的台灣地區行政機構負責人，甚至表示即使凍結“台獨黨綱”，也不會放棄“台獨”。



江山易改，本性難移。賴清德瞄著2024年台灣地區領導人選舉，嘴上喊著“和平保台”的口號，心里卻打著“抗中保台”的算盤。他佯裝收起了“務實台獨”的幌子，謝絕了“台獨金孫”的封號，兜售所謂保衛台海和平的“四個支柱”，企圖迷惑台灣民眾，獲得美方“關愛”。但是，“台獨”尾巴注定夾不住。他很快掩飾不住地宣稱要“走入白宮”，並表示這就是他們所追求的政治目標。還沒上位就掩飾不住做起“台獨白日夢”，一旦掌權又怎麼可能甘於寂寞“維持現狀”？“台獨”圖謀昭然若揭。



大家都很清楚，“台獨工作者”是“麻煩製造者”、“和平破壞者”、“戰爭製造者”，“台獨”之路是邪路、是絕路。兩岸關係的正反經驗已經說明，“台獨”分子不可能是對的人，“台獨”之路也不會是對的路。

