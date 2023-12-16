中評關注：賴清德唱客家歌　可守客家票？

賴清德12月5日到新竹、苗栗客家莊造勢。（取自賴清德臉書） 中評社台北12月16日電（記者 黃筱筠）賴清德競選總部昨天公布《Hakka Vug ha 四海大平安》客家歌曲MV，賴清德還親自獻唱，鞏固客家票意味濃厚。過去蔡英文以“客家妹”自居，有助桃竹苗客家地區選票。但目前三組候選人中，台灣民眾黨候選人柯文哲出身新竹市，民調在桃竹苗居於領先，加上國民黨本來就佔有客家票源的優勢，在藍白雙方搶票下，賴清德要鞏固客家票源需更賣力，必須守住蔡英文過去得票數。



蔡英文2020大選在新竹縣拿下15萬2380票、苗栗縣拿下14萬7034票；韓國瑜在新竹縣拿下15萬4224票、苗栗縣得到16萬4345票。蔡英文2016年新竹縣有11萬4023票、苗栗縣得到13萬0461票；朱立倫新竹縣拿到9萬4603票、苗栗縣有10萬7779票。蔡英文兩次參選在新苗客家傳統選區得票有所進展。



但這次三足鼎立，國民黨與民進黨的客家縣市得票很可能都會流失。若以《美麗島電子報》最新一波民調來看，民眾黨“柯盈配”在桃竹苗有28.6%支持度，僅次於國民黨“侯康配”33.0%，民進黨“賴蕭配”在桃竹苗縣市的支持度25.2%，是三組候選人中最後。在比這次更早一波民調，同樣是這樣趨勢，“柯盈配”在桃竹苗支持度高於“賴蕭配”。



賴清德、蕭美琴競選總部昨天公布《Hakka Vug ha 四海大平安》客家歌曲MV，且之前賴清德就花了功夫學客語，還曾經在客家後援會上小秀一段客語演說。加上競選歌曲還推出客家歌，內含5種客語腔調“四縣、海陸、大埔、饒平、詔安”，就是希望一網打盡客家族群。



但現在不只是國民黨鞏固傳統客家票，連柯文哲也槍攻桃竹苗客家選票的狀況下，賴清德就算學客語、唱客家歌，都比不上出身新竹的柯文哲來得“人親土親”。這個效應就如同蔡英文強調自己出生屏東縣枋山鄉楓港村，是客家人和台灣原住民族排灣族之後裔。蔡強調“客家妹”是由於客家人對於自己群族非常支持，相對也就是比較排外。賴明年大選要守住蔡英文在客家地區的得票防線，困難度不低。

