吳欣盈：希望新政府是大陸願意對話對象

吳欣盈。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月15日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸關係，台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈15日表示，從民眾黨的角度來看，九二共識是老的名詞，在時空背景與認知上有些模糊，她希望未來新任的政府，是中國大陸願意對話的對象，可以一起討論、重新定位兩岸之間怎麼樣繼續和平共處。而民眾黨柯文哲的兩岸政策就是兩岸和平、自主，底線是維持我們的民主生活。



政大學生會舉辦“政治進⼊⼤學2.0？！－青年與副總統候選⼈”講座，邀請民進黨蕭美琴、中國國民黨趙少康、台灣民眾黨吳欣盈對談。吳欣盈15日壓軸出席，政大學生會提供兩岸、外交、青年參政、兵役等8個議題，請吳欣盈分享。 座談現場有250個座位，約坐9成。



在學生提問環節中，被問及吳欣盈日前赴杜拜參與2023年聯合國氣候變遷大會（COP28），與台“外交部”槓上，是否未來台灣不用顧及大陸想法？是否支持“台獨”、更改國名？



吳欣盈回應，台灣現在只剩下13個“友邦”，人口僅佔全球0.2%、地面面積0.3%，是非常非常微小的，甚至這些“友邦”是不是因為美國的支持，才持續與台灣維持關係，這都值得思考。從她的觀點來看，她是現實主義者，她去COP原本很希望從綠色金融有些收穫，但很可惜沒辦法進入會場，她只好邀請會場內的人見面交流，也以個人名義去阿布達比參加會議，因為門票不需要以國家為主。



吳欣盈認為，這也是為何她倡議“主權基金”，二軌外交就是學術交流、藝術交流、文化交流、財經交流等，台灣需要在經濟上重新出發、回歸市場化，因為台灣可以自己做某些事情，就能在其他領域跟國際連結。



吳欣盈說，在外交艱難時，改國名不是重點，而是如何讓別人看見台灣與國際連結，這是不同產業的連結，甚至在淨零碳排上做出典範，也能讓國際看見台灣，而不是糾結在更改國名的議題。