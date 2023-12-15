總統彈劾調查啟動　美政壇恐將在混亂中跨年

中評社北京12月15日電／美國共和黨人把持的國會眾議院近日投票批准對民主黨籍總統拜登展開彈劾調查。該調查由共和黨發起，預計將持續數月。這意味著白宮與共和黨人之間的鬥爭進一步升級，美國政壇恐將在兩黨亂鬥中跨入新的一年。



新華社報導，分析人士指出，美國兩黨之間及黨派內部為了各自利益相互傾軋，政治鬥爭日趨激烈，過去一年間美政壇因黨爭屢屢創下歷史紀錄，不斷刷新政治“下限”。隨著大選年臨近，針對拜登的彈劾調查勢必對選情產生重大影響，美國政治極化現象將更加凸顯。



兩黨極度分裂



本次投票于13日舉行，眾議院以221票贊成、212票反對的結果正式授權共和黨人進行彈劾調查。兩黨眾議員在投票中完全遵循黨派路線，民主黨人全部投反對票，共和黨人全部投贊成票，充分體現出國會兩黨的極度分裂。



白宮和民主黨方面表示，共和黨人並未找到任何證據證明拜登有可被彈劾的不當行為，這次投票是一場毫無根據的“政治鬧劇”。拜登13日發表聲明，稱眾議院共和黨人“專注于用謊言攻擊”他。民主黨人還指責共和黨人此舉意在替此前受到彈劾的共和黨籍前總統特朗普“復仇”。



眾議院議長、共和黨人邁克·約翰遜則表示，共和黨不會預判結果，正式授權彈劾調查也不是出於政治考量，調查團隊將按法律規定行事。



此前，眾議院共和黨人已圍繞拜登家族成員的商業交易進行了數月調查，以查清拜登是否從其子亨特·拜登的海外商業交易中不當獲利。儘管共和黨人提出了道德質疑，但尚未找到證據表明拜登在任總統及此前擔任副總統期間有腐敗或收受賄賂的行為。

