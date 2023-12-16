中評關注：藍綠對決楊梅　桃園二選區很關鍵

趙少康3周內跑桃園市第二選區2趟。（中評社 資料照） 中評社桃園12月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康前日到桃園市楊梅區為國民黨桃園市第二選區“立委”候選人、桃園市議員涂權吉車隊掃街拜票。由於楊梅是該選區唯一偏藍地區，綠營不敢掉以輕心，民進黨2024候選人賴清德昨日下午也到楊梅區為爭取連任的民進黨“立委”黃世杰站台造勢，藍綠較勁意味濃厚。



桃園市第二選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）原被綠營評估為“安全選區”，也被藍營評估為“艱困選區”，但隨著該選區3間SRF（大型固體再生燃料）發電廠進駐爭議發酵，藍營地方人士認為，黃世杰遭指控涉嫌護航SRF導致民調重挫，目前黃世杰與涂權吉的選情已呈現五五波的緊張態勢。



若以2020年第十屆“立委”選舉來看，黃世杰拿下近12萬票（51.64%），打敗國民黨前桃園縣長吳志揚的9.9萬多票（45.79%），藍綠差距1.2萬多票（5.85%）。若再往前看，2016年第九屆“立委”選舉，民進黨前“立委”陳賴素美拿下8.9萬多票（50.17%），打敗當時要爭取連任的國民黨前“立委”廖正井的7.6萬多票（42.73%），藍綠差距1.3萬多票（7.44%）。藍營在該選區“立委”選舉已8年未贏過綠營。



涂權吉過去接受中評社訪問曾指出，桃園市第二選區衹有楊梅區比較偏藍，其他沿海的大園區、觀音區和新屋區比較偏綠，也坦言過去藍營對沿海3區較疏於經營。若以2020大選來看，藍營在逆風的狀況下，在人口最多的楊梅區只小輸綠營8千多票，但在沿海3區藍營就大輸綠營3.6萬多票，似乎也驗證了涂權吉的說法。



隨著選戰進入倒數階段，國民黨桃園市議會黨團在10月底召開記者會，指控黃世杰未盡保護觀音市民的責任，甚至帶頭強渡關山，讓3家SRF固體再生燃料發電廠進駐桃園市觀音區的桃園科技園區，要求黃應退選“立委”。黃世杰則回擊指藍營政治操作、轉移焦點，並反批桃園市政府未有具體作為。

