中評關注：藍綠挖年輕票　吳欣盈有另類優勢

吳欣盈15日出席政治大學面對學生座談。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨柯文哲最近民調不樂觀，藍綠都上下其手想挖他的年輕票，年輕族群嚴然成大選主戰場。柯副手吳欣盈15日晚間出席政治大學演講，學生對她的美式風格反應頗佳，加上她近日針對2023年聯合國氣候變遷大會槓上台“外交部”也打響聲量，為“柯盈配”得分不少。



出身新光集團的吳欣盈出生於美國，中學就讀台北美國學校，並曾擔任學生會長。大學就學美國衛斯理學院，是蔣宋美齡、前美國國務卿希拉里學妹，主修國際關係及美術史，並於英國科陶德藝術學院取得文學碩士。



2024大選進入白刃戰，柯陣營因缺乏組織戰，近期許多媒體民調趨勢都居三，即便民眾黨12日公布的內參民調仍保持第二名，但也顯示出“柯盈配”只贏“侯康配”1.6%，藍營緊追伺機超越。《TVBS》12日公布的民調顯示，柯文哲雖在20歲至29歲的年輕選民仍以49%領先藍綠，但相較11月底卻下滑了7%，外界不少聲音將矛頭直指吳欣盈“富家出身”，及應對媒體太有自我個性所致。



吳欣盈15日出席政治大學面對學生座談，一開場就邀學生參與民調小遊戲破冰，迅速拉近與學生的距離。面對學生尖銳提問兩岸關係、國籍問題，吳也一一回應。在最後的合照環節，學生更是踴躍排隊合影了12分鐘。顯見，吳欣盈的“公主風”並未被學生排斥，仍可為柯文哲選戰加分。



觀察“柯盈配”11月24日登記以來的行程，吳欣盈補足柯文哲缺乏的商界人脈，日前赴迪拜出席2023年聯合國氣候變遷大會，也以自己的國際人脈、民間企業身份，出席台官方無法安排的會議，甚至不惜與要求低調的台“外交部”槓上。



2024大選，藍綠目前在基本盤穩固後，想方設法針對年輕族群挖票，“賴蕭配”以輕鬆、文青路線、推出貓派狗派等話題吸引年輕人注意；“侯康配”則推出免頭款購屋，小學課後安親班免費等政見，並由擅長口才的藍營副手候選人趙少康深入年輕族群對話以拉近距離。



外界也持續關注柯文哲能否藉著揭弊、“8分打綠、2分打藍”，及空戰效應東山再起、再擂戰鼓。如今，從與學生對談中，吳欣盈藉著個人魅力說服年輕人“不仇富”，相關效應若發酵即時，將有助鞏固柯的基本盤並外擴。選戰倒數不到30天，還未到最後關頭，講求創新選舉手段的“柯盈配”不代表沒有機會。