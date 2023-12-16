中評關注：侯友宜站穩腳步　有複製韓流跡象

韓國瑜前進雲林車隊掃街，雲林縣長張麗善到場力挺。（中評社 楊騰凱攝） 中評社雲林12月16日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜14日、15日深入南台灣高雄、雲林車隊掃街拜票，前“立法院長”王金平、前雲林縣長張榮味都現身力挺，藍軍地方派系已向侯靠攏，令選情站穩腳步。既然基礎已顧，接下來就看侯能否擴大自身光譜，連兩日掃街觀察下來，庶民對侯反應熱烈，大有複製“韓流”的跡象。



侯友宜在參選2024以前民調非常高，被譽為最強候選人，豈料被提名之後一步步滑落，至今才站穩腳步。總體來說，侯友宜受到的打擊無非是兩大整合難關，第一關是藍軍四散，國民黨宣布徵召侯友宜後，鴻海創辦人郭台銘遲遲未歸隊，最後更啟動連署尋求獨立參選，並串連藍軍地方派系與侯友宜比腕力。第二關則是與台灣民眾黨柯文哲之間“藍白合”問題。



侯友宜面對的問題確實少見，不論藍綠兩黨，鮮少有大選大選人被徵召、經全代會正式提名後，還遲遲不能站穩腳步，並面臨如此大的整合難關。主帥未定，藍軍軍心一度無法收攏，直到最後藍白合確定破局，郭台銘也確定不登記參選，中廣董事長趙少康鼎力相助接下副手大任，才讓侯友宜的選情撥雲見日。



14日、15日侯友宜連續走訪高雄、雲林，藍軍在高雄最大咖的王金平不僅站出來了，82歲還拚勁十足陪侯友宜站上宣傳車掃街。而當侯友宜來到雲林，藍軍在地最大咖的張榮味同樣親自出面接待，甚至張榮味胞妹、雲林縣長張麗善，以及張榮味女兒、國民黨不分區“立委”候選人張嘉郡都親自陪侯掃街拜票，並積極拿起麥克風沿途幫侯宣傳。其他地方派系相信在王金平的號召下，也會漸漸靠向侯這方，從具體的陸戰戰況中，能感受到侯友宜真的站穩了。



當“安內”成功後，下一步外界要觀察的就是侯能否擴張版圖，而從高雄、雲林兩天的掃街活動看來，侯漸漸有複製“韓流”的跡象。2018年前高雄市長韓國瑜囊括“庶民”支持，成功翻轉民進黨灘頭堡高雄市，而侯友宜這趟車掃，也能觀察到市場的婆婆媽媽，以及開著貨車的勞工朋友們，對侯的到來都非常開心，紛紛放下手邊的事對侯揮手致意。庶民對侯友宜有感，這是非常正面的訊號，如果韓流能成功被複製，將會對2024選情帶來翻天覆地的化學變化。



目前的觀察下來，侯友宜吹起的風，還是和韓國瑜有所不同，當年韓流造就的是非常外顯、奔放的群體，一群狂粉跟著韓國瑜東征西討，所到之處萬人空巷，狂粉人數越吸越多。而侯友宜目前展示出的能量，雖然沒能像韓流那般驚天駭浪，稍微偏向溫和。