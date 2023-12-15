謝鋒：不能把國家安全當成一個筐什麼都往裡裝

中評社北京12月15日電／據中國駐美國大使館：2023年12月14日，美中貿易全國委員會舉辦成立50周年慶典活動。謝鋒大使應邀出席，宣讀習近平主席賀信並致辭。美財長耶倫、美中貿委會主席葛士柏、會長艾倫、駐華大使伯恩斯等美政府官員及工商、戰略界人士線上線下共500人參加。



謝鋒說，中美關係企穩勢頭不應受到國內政治干擾。渲染“中國威脅”、鼓噪芯片斷供、拉長制裁清單，還要求一家已在美經營50多年的中資農業企業放棄其土地和資產，這與美方願同中方持續發展經貿關係、不尋求打壓遏制中國發展的表態不符，與中美元首舊金山會晤共識背道而馳。雙方要相向而行，以誠意對誠意，以行動對行動，一項一項把兩國元首共識落到實處。



謝鋒強調，要在商言商，排除泛政治化干擾。過去美反復強調讓市場做主，為什麼現在自己要走回頭路？風險需要界定範疇，國家安全需要明確邊界，不能當成一個筐，什麼都往裡裝。從中國大蒜到社交媒體都被扣上“國家安全風險”帽子，匪夷所思。把自己的安全建立在別人和全球產供鏈不安全之上，既不可行更不可為。



謝鋒指出，從中美老百姓的柴米油鹽，到全球經濟的陰晴冷暖，都離不開中美經貿合作。脫鈎的成本最終要由人民埋單，大國對抗犧牲的是各國的發展機遇。要把更多時間精力投入到做大合作蛋糕、而非爭搶蛋糕中去。強化中美關係的“壓艙石”、務實合作的“推進器”、人文交流的“催化劑”，推動中美經貿關係從舊金山再出發。