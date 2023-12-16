以新质生产力打造发展新优势

新质生产力，核心在创新。 中評社北京12月16日電／今年9月，习近平总书记在黑龙江考察时首次提出“新质生产力”，为新时代新征程加快科技创新、推动高质量发展提供了科学指引。新质生产力涉及领域新、技术含量高，代表一种生产力的跃迁。加快形成新质生产力，需要从理论上认识其內涵、意义和路径，从而用科学的理论指导中国经济高质量发展的实践，为经济发展注入新动能。



深入理解科学內涵



经济日报发表中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、工业经济研究所研究员李晓华文章表示，长期以来，人们把生产力定义为人类征服和改造自然的能力，它由劳动者、劳动资料、劳动对象三个部分构成。新质生产力是相对于传统生产力而言的，在生产力的性质和质量方面都有显著的提升，在劳动者、劳动资料、劳动对象三个方面都呈现出更高的水平，是代表新技术、创造新价值、适应新产业、重塑新动能的新型生产力。



新质生产力，核心在创新。科学技术是第一生产力，科技的发展会推动劳动者素质、劳动资料、劳动对象发生深刻变革，极大地提高社会生产力。新质生产力中包含大量前沿性且能夠产生颠覆性影响、对经济增长具有重大推动作用的新科技。这些新科技的创新和应用进一步提高知识、技术在经济增长中的重要性，数字科技的快速发展和广泛应用还使数据成为关键的生产要素，由此推动经济增长不断从资源、资本等传统要素驱动的粗放型发展转向知识、技术、数据等新型生产要素驱动的集约高效型发展。技术创新不但使包括生产工具在內的劳动资料发生重大改变，而且也会对劳动对象提出新要求，催生新的劳动对象或使既有的劳动对象发生显著变化。比如，动力电池技术的发展使金属锂的重要性提高，通过技术复杂的生产过程将锂矿石加工成动力电池中重要的电极材料。同时，新科技的发展不仅要求劳动者在创新中发挥更重要的作用，颠覆性技术创新还会对生产力中的劳动力素质提出新的要求，需要形成一支掌握新的科学技术、工程技术、商业模式和管理方法的劳动力队伍。



新质生产力，主要载体是产业。科技创新需要通过转化为劳动资料和劳动对象，才能成为改造自然的力量並用于对自然进行改造，成为推动经济社会发展的动力。由前沿技术、颠覆性技术创新和产业化所形成的物质资料的整体构成了新兴产业，是新质生产力的重要表现。与传统产业相比，新兴产业是由前沿技术的突破、成熟和产业化所形成和推动的，这些前沿技术与既有技术存在根本差異，具有颠覆性特徵，创造出具有全新功能的产品或服务，或者使生产具有相同功能的产品或服务的技术路线发生根本性改变。新质生产力所对应的是技术密集度更高、发展潛力更大的新兴产业，在技术成熟和实现大规模产业化后，新兴产业会表现出明显高於传统产业的研发強度、增加值率和企业投资回报率。



综合来看，新质生产力在性质上表现为颠覆性创新的大量出现並通过产业化释放出巨大的增长动能，知识、技术和数据等新型生产要素的重要性日益凸显，新兴产业在国民经济中的比重明显提高；在质量上，不仅表现为具有更高技术水平、更好经济效益、环境更加友好的新兴产业的快速发展带动经济发展质量的提升，而且表现在前沿性、颠覆性技术的成熟和扩散、渗透与融合使国民经济各个行业都实现质的跃升。



充分认识重要意义



文章指出，提出形成和发展新质生产力，是中国生产力发展的內在要求，也是实现中国式现代化的战略目标以及适应外部环境变化对生产力进行调整的需要。



形成新质生产力是推动中国经济实现高质量发展的重要动力。当前中国正向著全面建成社会主义现代化強国的战略目标迈进，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。过去，中国经济增长主要依赖于传统要素投入规模扩大带来的同质性扩张，但是传统要素投入存在边际收益递减，同时，中国在劳动、土地等传统要素上的成本优势也在逐步削弱，生态环境保护、节能降碳对产业发展的约束不断趋紧。推动经济高质量发展既需要传统产业的转型升级、提质增效，还需要通过加快形成新质生产力，培育新的动力源，为中国经济发展注入新动能，提高全要素生产率。新质生产力形成的新兴产业不但具有全新的功能、能夠创造全新的价值，而且具有更高的技术含量、更好的经济效益，因此可以推动经济发展质量持续提高，满足人民群众日益增长的美好生活需要，有力支撐全面建成社会主义现代化強国目标的实现。

