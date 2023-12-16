吳欣盈政大小民調3成願上戰場15趴想投降

吳欣盈。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月16日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024副手候選人吳欣盈15日晚間赴政治大學與學生面對面座談，約200多名學生參與，會中吳欣盈問“若台海發生戰爭，願意上戰場嗎？”願意“義無反顧拚一次”的衹有29%，有57%則認為不要有戰爭或別人先上戰場，有15%學生想投降。



政大學生會舉辦“政治進⼊⼤學2.0？！－青年與‘副總統’候選⼈”講座，邀請民進黨蕭美琴、中國國民黨趙少康、台灣民眾黨吳欣盈對談。吳欣盈15日壓軸出席，政大學生會提供兩岸、外交、青年參政、兵役等8個議題，請吳欣盈分享。青年座談現場有250個座位，近9成滿。



吳欣盈在邀請學生用手機玩民調小遊戲時，提供了10個題目，每道題目有4個答案可供選擇，其中，“若台海發生戰爭，願意上戰場嗎？”有29%的學生選擇“義無反顧拚一次”、29%“先不要”、28%“我OK你先上”、15%“投降雖可恥但有用”。吳欣盈也稱讚學生，投降不是最多的。



對於“兵役延長為一年”，“舉雙手贊成”的學生有23%、“我不願投！四個月就夠了”16%、“訓練內容比役期更重要”46%、“人生可以黑白，但不能迷彩”15%。



“對美方軍購的看法”，“買買買！多買多平安”15%、“台灣應該有自行研發的能力”33%、“兵役培訓跟買武器一樣重要”35%、“買太貴傷錢傷心傷和氣”17%。