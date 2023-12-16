高質量發展是新時代的硬道理

中評社北京12月16日電／觀大勢，謀大局，抓大事。邁上新征程，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。日前召開的中央經濟工作會議科學研判當前國內外形勢，明確指出“必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理”。這一重要論述，深化了新時代做好經濟工作的規律性認識，為不斷開創黨和國家事業發展新局面指明了前進方向，提供了行動指南。



從“發展是硬道理”，到“必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理”，勇毅向前的緊迫感與責任感一以貫之，且定位更精準、內涵更豐富、路徑更清晰。這是尊重經濟規律、把握發展大勢、適應現實需要、爭取未來競爭主動的戰略選擇，是有效防範化解各種重大風險挑戰、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的必然要求。



“高質量”，起始於已然打下的基礎。今年的經濟發展成績單上，不同板塊有增有減、有降有升，增的是質量效益，升的是後勁活力。相較於短期波動，這一趨勢性變化彰顯出高質量發展的鮮明特徵，折射著全面建設社會主義現代化國家邁出的堅實步伐。



“高質量”，也面臨著現實的挑戰。有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升……這些都需要我們增強憂患意識，有效應對與解決。



勢頭向好，難點也不少。衹有把發展質量問題擺在更為突出的位置，以質取勝、不斷塑造新的競爭優勢，才能支撐中國經濟實現長期持續健康發展，才能不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。在謀發展的過程中，堅持什麼、不做什麼，映照出決策者所秉持的政績觀。高質量發展是體現新發展理念的發展，讓創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的，就是指導新時代發展的指揮棒、紅綠燈。



圍繞推動高質量發展，此次中央經濟工作會議確定了明年的政策思路、戰略戰術、工作重點。以科技創新引領現代化產業體系建設，著力擴大國內需求，深化重點領域改革，擴大高水平對外開放，持續有效防範化解重點領域風險，堅持不懈抓好“三農”工作，推動城鄉融合、區域協調發展……一系列重要任務，緊扣關鍵問題、重點環節，明確具體抓手、解決路徑，體現了我們黨推動高質量發展的堅定決心，也將在推動高質量發展的實踐中顯示關鍵力量。



做好明年經濟工作，更強調主動作為、積極有為。各地區各部門要深刻領會黨中央的決策部署，切實增強做好經濟工作的責任感使命感，抓住一切有利時機，利用一切有利條件，看准了就抓緊幹，能多幹就多幹一些，努力以自身工作的確定性應對形勢變化的不確定性。同時，也要穩扎穩打，把握好時、度、效，切勿脫離實際，急於求成。



以實幹求實效。堅持把高質量發展作為新時代的硬道理，完整、準確、全面貫徹新發展理念，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，中國經濟必將迎來更加光明的發展前景！



來源：經濟日報 作者：經濟日報評論員



