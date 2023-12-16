紓解房地產風險需用好“多板斧”

中評社北京12月16日電／中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議指出，積極穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。



統籌化解風險，將是2024年房地產行業重要任務。事實上，2023年年初至今，各地已發布600多條樓市新政，有效防範化解房地產風險，扎實推進保交樓工作，提振市場信心。



在筆者看來，利好政策不斷落地，成效顯著，多地樓市企穩，部分大型房企債務重組成功，行業風險加速出清。但房地產“三高”舊模式（高負債、高杠杆、高周轉）積弊已久，紓解流動性風險不能寄望於立竿見影，仍需在“一盤棋”統籌下，用好“多板斧”，接續有力地打出政策組合拳，助力行業走出調整期，構建新發展模式。



首先，堅持融資支持與風險防控並重，穩妥應對房地產債券違約風險。過去一段時間，信貸、債券、股權“三箭齊發”，加大商業信貸、債券融資、REITs（房地產信托投資基金）等多樣化金融工具支持力度，疏通重點融資渠道堵點，有效緩解了部分房企面臨的“償還債務、保交付、日常經營”三大壓力，取得良好效果。



需要警惕的是，2024年新一輪償債高峰期將至，叠加2023年銷售市場表現不及預期，仍有部分“千億房企”面臨債務違約風險。防止民營房企債務違約風險蔓延，是重塑行業發展信心的關鍵。可喜的是，近期多家金融機構積極與房企展開座談，瞭解企業融資訴求，強調一視同仁滿足房企合理融資，這是好信號。接下來，仍需堅持融資支持與風險防控並重，積極穩妥處置債券違約暴露前的風險，協調多方涉事主體，通過展期、新發貸款、處理資產償還借款等途徑，用好政策工具箱，多管齊下紓解房地產“灰犀牛”風險。



其次，出險房企需盡快完成債務重組，緊抓市場窗口期處置資產變現，重回經營正軌。處置房地產開發企業風險主要有出售資產和債務重組兩種方法。從市場化化債進程來看，融創中國已成為首家完成境內外債務重組的大型房企，整體化債900億元。另外，多家房企正在加快推進債務重組事宜。闖關成功房企的債務重組方案細節，值得其他出險房企取長補短。出險房企應運用多種償債模式盡快取得債權人同意，爭取到“以時間換空間”的機會。

