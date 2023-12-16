里長赴陸被偵辦　王鴻薇、徐巧芯轟下流奧步

左起“立委”候選人徐巧芯、台北市議長戴錫欽、藍委王鴻薇、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）檢調大動作，約談41名推雙城論壇等赴上海交流的台北市里長，認為涉嫌接受優惠價格赴陸旅遊，涉犯反滲透法，甚至一下飛機就被約談。中國國民黨台北“立委”候選人、台北市議員徐巧芯16日怒轟，綠色恐怖再現，檢調要偷看里長手機真下流，羅織罪名控大陸介選，兩岸還敢交流嗎？國民黨台北“立委”王鴻薇說，民進黨老狗玩不出新把戲，劍指國民黨2024候選人侯友宜，打抹紅奧步，選民眼睛是雪亮。



台北地檢署掌握的7個里長團，自今年6月開始出團，其中一團4人純里長團，昨天才剛剛返台，一落地便立刻遭到檢方約談。檢方稱，這些里長團全都由上海市台辦負責接洽，再交由上海各對應的行政區招待。地檢署動員警、調、移兵分六路，約談北市文山區里長聯誼會長暨興家里長劉宗勳、忠順里長曾寧旖及明興里長鄢健民等，約談對象遍布文山、信義、松山、中正、萬華共41名里長，不排除還有其他里長涉案。



相關訊息並指，近年因台北市政府定調在市政交流、幾乎未曾間斷舉辦的雙城論壇，使得不少行政區都各自與上海各區結為姐妹區，例如文山區有11個里就與上海市崇明區的11個村結為“友好社區”。

