四大新功能讓生成式AI“如虎添翼”

圖片來源：美國《福布斯》雙周刊網站 中評社北京12月16日電／據新華社報導，生成式人工智能（AIGC）在目前的技術領域穩居“C位”。其利用人工智能（AI）技術，通過已有數據尋找規律，並通過預訓練大模型、生成式對抗網絡等方法，自動生成各種類型的內容，例如文章、視頻、圖片、音樂、代碼等。AIGC代表了AI技術發展的新趨勢。過去傳統AI偏向分析能力，而現在AI正在生成新內容，實現從感知理解世界到生成創造世界的躍進。



過去，人們只能使用AIGC創建碎片化的內容。現在，人們越來越多地使用AIGC創建整個世界。據美國《福布斯》雙周刊網站近日報導，AIGC技術領域正在噴湧出一些令人興奮和充滿活力的新功能，為富有想象力、有趣且有潛在用處的產品、服務和體驗（包括但不限於遊戲創作）開辟了新機會。



深度學習加聊天



近年來，隨著AI技術的不斷發展，聊天機器人在各個領域逐漸成了“香餑餑”，也成了人們非常喜歡的交互方式。基於深度神經網絡的聊天機器人更是成為了研究熱點。



這些聊天機器人由深度機器學習提供動力，但靈感來自人類大腦結構。在訓練過程中，超級計算機會讀取大量文本並進行訓練，這種訓練使聊天機器人能夠在對話中結合上下文語境，產生類似人類的文本響應。



目前，智能客服聊天機器人集成了這項技術。隨著這些機器人在語言翻譯、創造性寫作、理解上下文並作出有意義反應方面的能力不斷增強，這些聊天機器人也可成為忙碌的專業人士的虛擬助理。



自然語音合成