甘肅深化鄉村振興領域專項整治

（来源：中央纪委国家监委网站） 中評社北京12月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，因開展防返貧監測不力，未將存在返貧風險的群眾納入監測對象，甘肅省臨夏回族自治州東鄉族自治縣河灘鎮大原村幫扶聯繫幹部受到誡勉談話。此前，該縣紀委監委按照全省“一縣一重點”要求，分析研判鄉村振興工作中的短板弱項，將防返貧監測和幫扶問題作為重點，以發函督辦、約談提醒、通報曝光等方式，持續推動解決群眾反映問題。



今年以來，甘肅省紀委監委將“大力整治鄉村振興領域不正之風和腐敗問題，為全面推進鄉村振興提供堅強政治保障”作為政治監督主題，“一縣一重點”深化鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治。在國家和省級重點幫扶縣中，該省紀委監委綜合考慮縣域經濟社會發展現狀、鄉村振興工作任務、監督執紀等情況，確定13個定點聯繫縣，梳理監督檢查、審查調查、審計、考核評估等方面發現的突出問題，確定了產業項目管理、高標準農田規劃建設等13個重點問題，推動抓點促面、整體提升。



“要突出問題導向，重點盯住鞏固拓展脫貧攻堅成果、糧食安全和耕地保護、項目資金管理、強化基層監督、政策措施落實等5個方面存在的問題，見人見事、挖深挖透。”不久前，在甘肅省紀委監委召開的鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治交流座談會上，省紀委監委主要負責同志對“一縣一重點”專項整治工作提出明確要求。



蹲點調研、談心談話、定期調度、指導辦案……專項整治工作中，省紀委監委建立副書記（副主任）分片包抓、領導班子成員定點聯繫的“抓片聯縣”工作機制，壓緊壓實聯繫縣政治責任、整改責任、部門責任、監督責任、幫扶責任，督促落實專項整治各項任務措施，做到上下貫通、同題共答。



敦煌市紀委監委在此前的監督檢查中發現，鄉村公益性崗位涉及人數較多、資金量較大，存在崗位設置不合理、日常管理不規範等問題。對此，市紀委監委選取鄉村公益性崗位專項整治作為“一縣一重點”整治內容，明確專項整治範圍、整治重點、工作要求，建立了紀檢監察室提級監督、鎮紀委密切配合、相關紀檢監察組協同協作的監督機制和線索提級處置機制，壓緊壓實各方責任，推動專項整治各項部署落實落細。