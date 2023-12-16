南方科技大學：讓廉潔文化在校園蔚然成風

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月16日電／據中央紀委國家監委網站報導，12月12日，南方科技大學舉行“院士話廉誠”專題講壇，邀請本校教師、加拿大工程院院士孟慶虎、張宏、於明三位老師分享有關廉潔誠信的事例和感悟，約200名師生參與活動。這是南科大廉潔文化建設“三百工程”中“百師傳廉”的品牌活動。



為推動學校廉潔文化建設高質量發展，2022年9月，南科大推出“百師傳廉、百生行廉、百家樂廉”“三百工程”，組織百餘名教師結合自身實際分享廉潔誠信感悟，教育熏陶身邊人；推選百餘名學生擔任“廉誠使者”，持續推進大學生廉潔養成行動；組織百餘個師生家庭參與廉潔誠信系列主題活動，以清廉家風營造美好生活。



“廉潔文化潤物無聲，能夠直達教師學生的內心，在潛移默化中成風化人，在高校深入開展黨風廉政建設，落實立德樹人根本任務中發揮著不可替代的作用。”南科大黨委副書記、紀委書記姚文勝表示，目前學校已陸續開展廉誠主題活動100多場，希望能在校園形成廉潔誠信的風氣，讓同學們在學校養成“清清白白做人，幹乾淨淨做事”的習慣。



據介紹，南方科技大學黨委加強頂層設計，專題研究制定“三百工程”工作方案，校紀委、監察專員辦與各書院、院系及學校相關職能部門密切配合，健全完善工作責任體系，不斷凝聚新時代廉潔文化建設的工作合力。從教師、學生、家庭三個維度著手，協同聯動開展廉潔誠信教育。



自“三百工程”實施以來，南科大已舉辦6期廉潔講壇，推出《廉潔治理導論》課程、廉誠主題特色思政課、廉誠主題音樂課等一系列新穎獨特的“廉潔文化大餐”，深受師生好評。加強對“關鍵少數”的廉潔教育，今年以來，學校對所有新任職中層幹部開展廉政談話，並組織簽訂廉政承諾書，與各部門負責人開展經常性提醒談話，增強黨員幹部廉潔自律意識。抓好新入職員工廉潔從業教育，重點講解黨紀法規、警示案例、廉潔文化等內容，引領教職員工築牢理想信念，培育持廉守潔的情懷擔當，夯實築牢廉政風險“防火墻”。