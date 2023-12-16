創團50年，雲門舞集“正青春”

鄭宗龍舞作《霞》在北京國家大劇院演出。 中評社北京12月16日電／據人民日報海外版報導，暌違四載，當來自台灣的雲門舞集在今年歲末再次與大陸觀眾見面時，舞團的“掌門人”已由林懷民變成了鄭宗龍。



2019年，72歲的林懷民帶領一手創立的雲門舞集在大陸演出《白水》《秋水》，並宣布在擔任舞團藝術總監46年後，正式退休告別舞台。次年，鄭宗龍接手“比自己年齡還大的舞團”。時光流淌，雲門舞集將去往何處？



引領現代舞蹈風潮



“雲門”相傳是中國最古老的舞蹈，取典自《呂氏春秋》，舞容舞步俱已失傳，而美麗的舞名猶存。1973年，以“中國人作曲、中國人編舞”為宣言，林懷民創立“雲門舞集”。這是台灣第一個職業舞團，也是華語社會首個現代舞團。



初創時，為了“跳自己的舞”，林懷民請來台灣復興劇校（今台灣戲曲學院前身）的老師教授舞者京劇基本功。上世紀90年代，雲門舞者在芭蕾、現代舞之外，又有了太極導引、內家拳課程，還學起了靜坐和書法。



“為所有人起舞”是雲門舞集的創團宗旨。50年來，雲門舞集足跡遍布各大國際舞台，被譽為“世界一流現代舞團”。除了正式劇場與校園的公演，舞團每年在台灣不同地方舉辦大型戶外演出。每場觀眾數萬，演出時秩序井然，現場不留一片紙屑。



林懷民善於從亞洲傳統文化與美學中汲取靈感，編創充滿當代意識的舞作，曾獲有“現代舞諾貝爾獎”美譽的“美國舞蹈節終身成就獎”，共創排《白蛇傳》《紅樓夢》《薪傳》《流浪者之歌》《行草三部曲》《稻禾》等90部舞作，眾多作品廣受歡迎一再搬演，並常被國際重要媒體選為年度最佳舞作。題材涉及傳統美學、文史詮釋、現世關懷等，造就獨樹一幟的“雲門風格”，成為台灣兩三代人的共同記憶。