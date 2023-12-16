（來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據人民日報海外版報導， 小學時聽到一個成語：“八公山上，草木皆兵。”中學時聽到一個以少勝多的著名戰例：“淝水之戰。”幾十年來，它們休眠在了記憶的深處，直到有一天我突然撞入了壽州城……



這是一座被淮河支汊團團圍繞著的棋盤式四方小城。它的城墻很獨特，外壁是石基磚砌的，堅固而直立，內壁卻是土壘起來的，斜斜的坡壁上綠草茵茵，你可以沿著坡道一直走上去。站在城頭上看，城內外碧水連天。它的護城河不是我們見慣的沿著城墻挖出的一道水溝，而是一條繞著城墻的寬寬的河。不只城墻外，就連城墻裡面也有一片片的水泊，圈起了州署、孔廟、東岳廟、報恩寺、清真寺、時公祠、基督教堂和叢聚的民居，現在成了供市民休憩游玩的美麗水景公園。



這是皖北平原上一座保存完好的古城，史載南宋嘉定十二年（1219）建康都統許俊曾經重築城墻。它的特點就是水縈河繞。淮河支流淝水從東南淌來，在小城的西南側匯入淮河。公元383年，東晉謝安派侄子謝玄在這裡用八萬兵力，完勝前秦苻堅的八十萬大軍，打出了歷史上以少勝多的漂亮戰例，歷來為人們所稱道。



城東賓陽門內側墻磚上可見“建康許都統造”的字樣。城門拱券下是一條古老的青條石道，被歲月打磨得鋥光瓦亮，上面又直又深的獨輪車轍是歷史留下的刻痕。穿過長長的甬道回頭望，城門上方有獨特的磚雕屋檐和鬥拱造型，那是全國今存古城中唯一的宋代建築遺構。外面是一個常見的半圓形甕城，它的獨特處在於內外拱門並非正對而開，而是錯開一個角度，於是古道在兩門之間斜行，所謂“歪門斜道”，這是為了加強甕城的軍事防禦與抗洪防汛功能。拱門還有一個獨特之處：上方懸有一個石砌閘門，需要時可以下閘閉水，堵住城外的洪水。出甕城門就是寬闊的護城河了，連片的水葫蘆碧翠，荷花粉紅綻放。



城墻東北角有一處奇特的導水建築：月壩。高高的磚砌月壩圍住一個涵洞口，平時城內積水從這裡通過暗道排出城外。每當洪水來臨，關閉涵洞口的閘門，就可以防止城外水倒灌。這樣的涵洞東西各有一個，月壩上分別鐫有“崇墉障流”“金湯鞏固”字樣，彰顯它們的功能。



壽州城門和涵洞的閘水實效，淮河發大水時已有檢驗。1954年和1991年，壽州古城曾經抵禦了特大洪水的圍困。賓陽門城墻上嵌有刻度牌，1991年那次水面高達24.46米，與拱門上部齊平，1954年那次水面甚至達25.78米，超過了拱門1米多。每次發洪水，壽州古城都完好無損。導游告訴我們，1991年壽州古城被滾滾波濤圍困50多天，就像一個盆漂浮在水面上。歷經900年滄桑的古城一直巍然挺立，城內10多萬人在它的保護下安居樂業，真所謂“金湯鞏固”了。這是一項什麼樣的防水工程啊！淮河水患激發出祖先的建城禦水智慧，庇佑後世子孫。