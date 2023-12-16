美國促以色列調整加沙軍事行動策略

12月14日，在加沙地帶南部城市拉法，人們在以軍空襲後的建築廢墟上開展救援。（來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據新華社報導，美國總統國家安全事務助理傑克·沙利文14日訪問以色列，會晤以總理本雅明·內塔尼亞胡。就以軍在加沙地帶的軍事行動，美方呼籲以方調整策略，轉為“低強度、高精度”的打擊。



美以說法各異



白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比說，沙利文當天與以方討論以軍在加沙地帶軍事行動“可能的轉變”，呼籲以方把當前的“高強度”軍事行動轉為“低強度”精準打擊，但沒有設定時間表。



美國政府一名不願公開姓名的高級別官員告訴路透社記者，沙利文與以方會晤以及美以高層先前的會晤和通話確有涉及以軍策略轉變的討論，美方更傾向於把當前“快節奏、高強度”清剿巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的軍事行動最終轉為針對高價值目標、根據情報發起突襲等“低強度”行動。



美國總統約瑟夫·拜登12日說，以色列因“無差別轟炸”加沙地帶正失去國際社會支持。拜登14日被問及是否希望以軍在年底前結束軍事行動，回答說，希望以軍更多關注平民生命安全，不是停止打擊哈馬斯，“而是更加小心”。



不過，對於是否調整軍事行動策略，以方沒有給出明確說法。以色列國防部長約亞夫·加蘭特在會晤時告訴沙利文，以軍打擊哈馬斯的軍事行動“還將持續數月”，以色列最終將獲勝並摧毀哈馬斯。



以色列總理府14日在一份聲明中說：“我們將比以往更加堅決地繼續戰鬥，直至消滅哈馬斯取得絕對勝利。”



以軍繼續報復



以軍14日繼續在加沙地帶的軍事行動，不僅密集轟炸北部加沙城宰通等多個城區，還襲擊南部城市汗尤尼斯、拉法等目標。加沙地帶衛生部門說，當天的空襲造成至少111人死亡。



儘管以軍上月就宣稱在加沙地帶北部基本實現軍事目標，戰鬥卻未停止。一支以軍部隊13日在加沙城東部沙賈耶居民區遭伏擊，9人死亡。以軍14日稱在沙賈耶一所學校摧毀一個哈馬斯據點。在傑巴利耶難民營，以軍襲擊一所醫院。加沙地帶衛生部門說，以軍扣留並虐待醫院工作人員，阻止他們為傷員治療。

