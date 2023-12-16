中國代表強調準確看待和執行安理會武器禁運

這是12月14日在位於紐約的聯合國總部拍攝的聯合國安理會會議現場。（來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍15日在安理會“輕小武器對和平安全的威脅”公開會上發言，強調應準確看待和執行安理會武器禁運。



張軍說，輕小武器及彈藥的非法販運、濫用和不負責任轉讓問題依然嚴峻，並與武裝衝突、恐怖主義、跨國有組織犯罪等問題相互交織，嚴重威脅國際和平與安全。為更好地解決輕小武器問題，中方主張：



第一，消除武器擴散根源。發展是和平與安全的基石。國際社會應幫助相關國家提高可持續發展能力，從而在根本上解決問題。各國應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，致力於和平解決爭端，通過對話協商共同應對全球和區域安全威脅。



第二，強化當事國責任。各國應承擔起輕小武器管理、研發、使用、轉讓等方面的首要責任。武器出口大國尤其應作出表率，嚴格管理軍品出口，停止利用軍貿手段干涉他國內政，不在衝突地區拱火澆油，不向非國家行為體轉讓武器。個別發達國家國內槍支管理鬆弛，槍支暴力問題嚴重，不僅損害本國社會穩定和民眾生命安全，也造成越來越大的外溢影響，使他國深受其害，當事國應認真反思、改弦更張。



第三，準確看待和執行安理會武器禁運。海地黑幫猖獗，同外來武器非法流入密不可分，各國應切實將安理會武器禁運落到實處。同時，安理會武器禁運的初衷是幫助當事國恢復國家穩定和社會正常秩序，不應對當事國加強自身能力建設造成阻礙。安理會應結合形勢發展有針對性地調整武器禁運措施，幫助當事國政府提升自身安全能力。



第四，發揮聯合國主渠道作用。聯合國應繼續推動落實有關國際法律文書，提升相關機制權威性、普遍性和有效性。安理會要繼續關注輕小武器對地區熱點問題的影響，為當事國和平解決爭端提供政治支持。



張軍說，中國一貫積極參與全球武器貿易治理，在武器出口方面採取審慎、負責態度。中方將開展輕小武器管控合作、落實“消弭非洲槍聲”倡議列為全球安全倡議的重點合作方向。中方已完成批准《槍支議定書》的法律程序，將很快遞交條約加入書。這都體現了中方維護國際軍控體系、支持多邊主義的決心和誠意。



張軍說，解決輕小武器問題是國際社會肩負的一項長期任務和重要使命。中方願秉持構建人類命運共同體理念，推動落實全球安全倡議和全球發展倡議，為打擊輕小武器非法販運、濫用和不負責任轉讓問題作出努力，為維護國際和平與穩定、實現普遍共同安全貢獻力量。