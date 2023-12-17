北京來論：切莫選“對”的人，走上錯的絕路

朱松嶺（中評社資料圖） 中評社北京12月17日電（作者 朱松嶺）2024年台灣地區領導人選舉已經進入衝刺階段，島內選舉催票也進入到白熱化階段。賴清德日前提出口號“選對的人，走對的路”，其所謂“對的人”指的是“台獨工作者”，“對的路”指的是“台獨”之路。大家都很清楚，“台獨工作者”是“麻煩製造者”“和平破壞者”“戰爭製造者”，“台獨”之路是邪路、是絕路。



賴清德作為“台獨金孫”“台獨工作者”，為了贏得選舉、獲得“執政權”，推動“台獨”目標的實現，一手煽動島內民粹催動選票，一手對島內其他候選人抹紅抹黑進行打擊，一手對美國陽奉陰違，拒絕凍結“台獨黨綱”。其人一旦手握大權，必將變本加厲推動“台獨”，台海形勢必然緊張動蕩，台灣更加兵凶戰危。



“下架民進黨”的主流民意居高不下，足見島內民眾對民進黨“執政”的不滿和希望政黨輪替的願望之強烈。但是，民進黨、賴清德自恃主流民意分裂為藍白選民，可以通過分化瓦解的方式漁翁得利，罔顧民意，一意孤行，而且在選舉中把自己偽裝成和平使者，宣稱“和平保台”。眾所周知，“台獨”與台海和平水火不容，“台獨”意味著戰爭，賴清德頑固堅持“台獨”分裂立場，只會把台灣推向險境，給台灣民眾帶來深重災難，根本不可能帶來和平。



賴清德對美國戰略界“凍結‘台獨黨綱’”的建議置若罔聞，心存僥幸，不惜碰撞兩岸關係紅線。賴清德宣稱的所謂“和平保台”不僅島內民眾不相信，美國的兩岸問題專家也通過行動表達了不信任。11月30日，美國《外交事務》雜誌刊登跟拜登政府關係密切的三位知名兩岸問題專家葛來儀、白潔曦以及柯慶生的聯合署名文章，建議賴清德考慮凍結“台獨黨綱”，使他的所謂“維持現狀”的承諾更具分量和可信度。這表明，國際社會也早已看清了賴清德作為“台獨工作者”的危險性，建議其凍結“台獨黨綱”，拆除引發台海戰爭的導火線，但賴清德根本不聽，也根本沒有要“凍獨”的打算，而是顧左右而言他，繞過這一話題轉而談“兩岸合作”。這充分表現出賴清德政治偏執、兩面三刀的性格和慣用的選舉詐術。選前都敢如此，當選後會不會鋌而走險可想而知。

