普京在近兩年首次年度記者會上談俄中關係　

12月14日，俄羅斯總統普京在首都莫斯科舉行的“年度盤點”活動上講話。（來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京14日在莫斯科舉行“年度盤點”活動，以現場問答和直播連線形式在4個多小時內回答了約80個問題。活動中，他邀請新華社記者先於《紐約時報》記者提問，高度肯定中俄關係發展，認為兩國關係是世界穩定的重要保障，雙方在經濟、軍事、人文等各領域合作具有廣闊前景。



這是近兩年來普京首次通過年度記者會和直播連線的形式面對俄公眾及國內外媒體。



以往，兩場活動分開舉行，今年合二為一稱作“普京的年度盤點”，提問機會變少，各國媒體記者更是踴躍爭取。俄總統新聞秘書佩斯科夫點名《紐約時報》記者提問時被普京打斷。普京說：“不，先請新華社記者提問，然後再讓《紐約時報》問。”



普京回答新華社記者提問時說，俄羅斯與中國的合作達到前所未有的高度，他為俄中關係在各領域的發展感到高興。



普京說，目前俄中正積極落實兩國領導人共同確定的目標，“所有工作正積極而有條不紊地進行”。



普京強調，俄羅斯和中國在軍事、經濟和人道領域進行合作，但不會建立任何集團，“不針對第三國”。



談及俄中在金磚國家框架下協作的重要意義，普京強調，俄中關係是維護世界穩定的重要保障。