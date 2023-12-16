馬來媒體：中國經濟對全球GDP貢獻突出

《The Edge Malaysia Weekly》網站報導截圖 中評社北京12月16日電／據國際在線報導，馬來西亞財經周刊《The Edge Malaysia Weekly》上周發文稱，麥肯錫全球資深董事合夥人、麥肯錫全球研究院聯席院長華強森（Jonathan Woetzel）在接受該媒體專訪時表示，當前中國經濟增速放緩，但從更廣的角度來看，中國經濟增長比以往更加健康。他指出，作為世界第二大經濟體，中國對全球GDP增長貢獻巨大。



馬來西亞媒體：中國經濟發展更加健康 對全球GDP貢獻突出＿fororder＿三審－1214－外媒看－馬來西亞財經周刊200



《The Edge Malaysia Weekly》網站報導截圖



華強森認為，從政策角度分析，中國經濟發展現狀合乎預期。他提出，有觀點認為疫情後中國消費回暖滯後，經濟復甦不及預期強勁，但這種看法忽略了中國去杠杆舉措給市場帶來的影響。華強森解釋道，自2015年中國啟動供給側結構性改革，明確去杠杆任務後，房地產交易在國家經濟活動中所占份額有所降低，經濟結構相較過去更加健康。



“無需擔心中國經濟”，他強調，中國居民儲蓄率高，中國家庭儲蓄總額豐厚，“這些儲蓄必將流向某處，如果不是房地產市場，那麼將是何處？我們目前看到，數據顯示技術導向型產業占GDP份額正在提升。也就是說，儘管效率仍有不足，儲蓄資金正在通過一些方式進入該市場領域。這是經濟結構上的變化。”



華強森補充道：“所以，（中國經濟）整體增速確實有所放緩，但從更廣的角度來看，這樣的增長或許更加健康”。他呼籲不要“過度關注”中國經濟，並指出，作為僅次於美國的世界第二大經濟體，中國對全球GDP增長貢獻突出。



報導還提到，11月份，由於三季度中國經濟增速強於預期以及中國近期採取的一系列政策措施，國際貨幣基金組織將2023年中國經濟增長預期調高至5.4%。