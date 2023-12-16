加長版長征五號達到我國現役運載火箭新高度

12月15日21時41分，我國在文昌航天發射場使用長征五號遙六運載火箭，成功將遙感四十一號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據新華社報導，時隔3年，長征五號運載火箭再次披掛上陣。12月15日晚間，我國在文昌航天發射場使用長征五號遙六運載火箭，成功將遙感四十一號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。本發火箭首次採用18.5米的整流罩，使我國現役運載火箭突破新的高度。



長征五號運載火箭由中國航天科技集團有限公司所屬中國運載火箭技術研究院抓總研製，為兩級半構型的大型低溫液體火箭，主要用於執行中高軌發射任務。中國運載火箭技術研究院型號總體主任設計師朱海洋介紹說，之前歷次任務中，長征五號運載火箭均配備直徑5.2米、高12.267米的整流罩，而本發火箭首次採用了新研製的直徑5.2米、高18.5米的整流罩，能夠容納尺寸更大的有效載荷，進一步提高火箭的任務適應性。“加長版”整流罩的應用，使長征五號運載火箭整箭高度超過現役所有長征系列運載火箭，成為我國現役運載火箭的高度標杆。



據瞭解，2020年11月24日，長征五號運載火箭將嫦娥五號月球探測器精準送入預定軌道，為探月三期工程圓滿完成奠定了重要基礎。本次任務距離上次發射約3年時間。其間，長征五號B運載火箭在圓滿完成3次空間站艙段發射任務的同時，研製隊伍重點圍繞提升全箭可靠性開展了大量工作，並通過精簡測試項目、並行部分測發流程等措施，在保證測試覆蓋性的前提下，將發射場測發周期進一步縮減。



未來幾年，長征五號運載火箭將逐步進入高密度發射周期。研製隊伍將繼續深入推進流程優化、依托遠程輔助測試發射系統，進一步提高測試和發射效率。