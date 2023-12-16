網絡安全巨企落戶港科學園　簽署合作備忘錄

內地網絡安全企業龍頭奇安信將落戶香港，與科技園公司簽署合作備忘錄。（來源：大公報） 中評社香港12月16日電／據大公報報導，內地網絡安全企業龍頭奇安信昨與本港科技園公司簽署合作備忘錄，將在科學園設立國際研發中心，將以終端安全、電子資料取證和網絡安全管理服務營運平台為重點領域。奇安信落戶本港後，將開展網絡安全技術研究、網絡安全檢測及實驗室建設、網絡安全人才培訓、網絡安全競賽等業務，務求為本港政府、公營機構、金融業、教育、醫療及交通運輸等行業，提供更優質的網絡安全服務。



奇安信科技集團股份有限公司副總裁楊洪鵬解釋，選擇落戶於香港科學園是因為香港的區域發展優勢，香港東西方交流，金融業發展蓬勃。而且香港多間大學在世界排名列100名內，人才儲備充足，容易招募科技精英進入公司，讓公司有更好的發展。他指出，明年公司大約會有50至70名員工在港，未來3年則會擴大至約100至150人的規模，未來希望能於大灣區形成整體的產業鏈，以及可服務海外市場。香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良補充指，科學園及奇安信科技集團日後將有其他合作，未來會再公布。



欣賞香港人才儲備充足



香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園的創科生態圈有超過1500家企業。將軍澳創新園設有高強度的數據基建設施，包括數據技術中心，再加上12家由不同企業營運的數據中心，業務與雲端運算、電子商務、物聯網息息相關，是香港數據中心最集中的地帶。科技園將為奇安信聯繫夥伴企業，進行網絡安全的模擬測試和防禦，為奇安信提供檢測平台的同時，也為園區公司提升網絡安全保護，可以說是雙贏。



全國政協委員、全國工商聯副主席、奇安信集團董事長齊向東亦表示，科學園是香港目前最大的科研基地，在國內外都取得了知名度和影響力，有幸作為首批重點引進的科技創新企業，未來將在港打造“三個中心”，包括國際業務的商務中心 、安全營運中心及國際研發和人才培養中心。奇安信是全國排名第一的網絡安全企業，連續三年蟬聯“中國網安產業競爭力五十強”第一名；曾為北京冬奧網絡安全防護的唯一服務商。公司亦在多個“一帶一路”沿線國家開展網絡安全業務。