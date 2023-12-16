中評社北京12月16日電／網盤：激活民間藝術的生命力



來源：人民日報 作者：原韜雄



扭、轉、跳，一串連貫動作做下來，陝北秧歌代表性傳承人魏建明贏得滿堂彩。年逾七旬的他，常在閑暇時來到文化館、廣場、小區，為鄉親們義務指導秧歌技巧。只要談起秧歌、跳起秧歌，魏建明就精神頭十足：“希望秧歌能融入大家生活，浸到人們心裡。”



鬆散的黃土添加蜂蜜、食用油和棉花，在匠人手中便成了泥塑；普通石頭經刀琢斧削，化為姿態萬千、神情各異的精美石獅；高亢嘹亮的綏米嗩呐繞梁不絕，吹奏出陝北人特有的奔放熱情……漫步於陝西省綏德縣非物質文化遺產陳列館，能夠感受黃土地上民間藝術的活力，領略生於斯、長於斯的人們熱烈而質朴的精神世界。



習近平總書記在陝西考察時指出：“民間藝術是中華民族的寶貴財富，保護好、傳承好、利用好老祖宗留下來的這些寶貝，對延續歷史文脈、建設社會主義文化強國具有重要意義。”陝北粗獷豪邁、關中深沉敦厚、陝南鐘靈毓秀，三秦大地孕育出風格迥異的民間藝術。如何讓融進人民血脈之中的民間藝術，繼續滋養群眾的精神文化生活？這是一道現實課題。



民間藝術“被看見”才能“被熱愛”。近年來，華陰老腔、《唐宮夜宴》國風舞、民間煙火“打鐵花”等頻頻出圈，讓優秀傳統文化得到更多社會關注。在西安易俗社文化街區，秦腔劇目與說唱、脫口秀等新潮表演同時上演，吸引了眾多年輕群體。在大唐芙蓉園演出17年的東倉鼓樂社，2022年開始在短視頻平台進行直播，1年多時間有近6000萬人觀看，全網播放達數億次。這說明，堅持創造性轉化、創新性發展，找到優秀傳統文化和現代生活的連接點，就能讓傳統的成為時尚的、古老的成為時代的。



民間藝術“活”起來，關鍵在傳承。民間藝術的傳承人是“手藝人”，更是“守藝人”。綏德縣為發掘優秀民間藝術傳承人，專門開班教學、輔導培養，還組織非遺項目進校園、進社區、進景區、進鄉村。正如魏建明所說：“代代接力，民間藝術才能不斷煥發光彩。”民間藝術魂在鄉土，根子在人。要不斷融合新的藝術展現形式，提升民間藝術的吸引力和傳播力，進一步夯實其活態傳承的基礎。

