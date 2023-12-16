中評社北京12月16日電／網評：著力打造經典傳承教材



來源：光明日報 作者：鞏永丹



近日，教育部發布《“十四五”普通高等教育本科國家級規劃教材建設實施方案》提出，推動高校對使用時間長、影響範圍廣、師生認可度高的優秀教材建立傳承創新機制，培育和打造一批具有典範性、權威性、創新性的經典傳承教材，不斷提升經典教材的生命力和影響力。這是深入貫徹黨的二十大精神，全面貫徹黨的教育方針，落實教材國家事權，加快推進自主知識體系、學科專業體系、教材教學體系建設的重要舉措。方案的頒布和實施，有助於構建中國特色、世界水平的高質量教材體系，支撐服務高等教育走好高質量人才自主培養之路，為建設教育強國、培養擔當民族復興大任的時代新人提供堅實支撐。



體現典範性，讓經典傳承教材成為厚植魂脈、傳承根脈、融通文脈的重要標杆。經典傳承教材建設擔負著鑄魂育人的重要使命，是事關國家未來、民族未來的戰略工程、基礎工程。打造經典傳承教材，首先要體現教材的典型性、示範性和引領性，讓經典傳承教材充分浸潤哲學、科學、史學、文學、法學、藝術等人類思想文化的“經典”和“精粹”，充分呈現中華文化的鮮亮底色、中華民族的鮮明特色和人民江山的鮮紅本色，成為凝魂聚氣、強基固本的重要依托。經典傳承教材的本質在於傳承知識、傳遞思想和傳播真理，在於以先進的科學文化思想塑造人。打造具有典型性、示範性和引領性的經典傳承教材，應該堅守中華文化立場，讓經典傳承教材真正成為厚植馬克思主義魂脈、傳承中華優秀傳統文化根脈、融通中華文脈的標杆和樣板，讓經典傳承教材及其傳承的思想文化經典歷久彌新、經久不衰。



體現權威性，讓經典傳承教材成為服務大局、科學規範、啟智增慧的育人精品。尺寸教材，悠悠國事。加快建設高質量教育體系，離不開高質量教材體系。可以說，教材質量是教材的“生命線”，也是教材權威性的重要體現。打造經典傳承教材，需要充分體現教材的權威性、科學性和思想性，讓經典傳承教材在內容上蘊含科學精神和人文精神，在文化上體現歷史自信與文化自信，在價值上彰顯中國立場和中國智慧，在視野上呈現全球眼光和國家情懷，在導向上引領個人成長和國家發展，使經典傳承教材成為傳播科學和真理、傳遞思想和價值、傳承經典和精粹、服務國家和社會的最生動、最有說服力的教科書，成為服務大局、科學規範、鑄魂增智、啟智潤心的教育藍本和育人精品。

