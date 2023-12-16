新華時評：落實阿聯酋共識關鍵在於兌現承諾

12月13日，在聯合國氣候變化杜拜大會閉幕全體會議上，COP28主席蘇爾坦·賈比爾（中）宣布達成“阿聯酋共識”。（來源：新華社） 中評社北京12月16日電／據新華社報導，《聯合國氣候變化框架公約》（以下簡稱《公約》）第28次締約方大會（COP28）日前在阿聯酋杜拜閉幕。會議就《巴黎協定》首次全球盤點、減緩、適應、資金、損失與損害、公正轉型等多項議題達成“阿聯酋共識”，向國際社會發出了應對氣候變化需要各國合力加快行動的有力呼籲，具有重要里程碑意義。



本次大會以“團結、行動、落實”為主題，著力凝聚共識，推動各方以實際行動落實承諾，攜手應對氣候變化這一本世紀重要挑戰。大會完成了《巴黎協定》生效以來第一次全球盤點，總結了成績和缺口，進一步鞏固了全球不可逆轉的綠色低碳轉型趨勢，有助於各國加速應對氣候變化的行動，開啟了全球氣候治理進程的新篇章。



本次大會上，各方還就啟動損失和損害基金等重要議題達成一致，在全球適應目標框架、公正轉型路徑工作方案等方面實現突破。大會取得的成果展現了當前國際社會共同應對氣候變化的努力，總體上反映了各方在應對氣候變化方面願展現更多靈活性和建設性，體現了對多邊主義的維護。本次大會主席蘇爾坦·賈比爾表示，大會成果“是一個加強的、平衡的但毫無疑問是歷史性的加速氣候行動的一攬子計劃”。



說得一尺不如行得一寸。應對氣候變化問題必須雄心與務實兼備，關鍵在於兌現作出的承諾。《公約》執行秘書西蒙·斯蒂爾指出，《巴黎協定》全球盤點清楚表明，全球氣候行動“還不夠快”，國際社會必須全面落實《巴黎協定》，所有政府和企業都需要“毫不拖延”地將承諾轉化為實際行動。



必須認識到，在目前的全球氣候治理進程中，廣大發展中國家的很多關切還沒有得到充分重視和解決，發達國家的目標與承諾距離行動與落實一直存在差距。無論是整體上在1990年的基礎上把排放降低25%至42%的目標，還是每年拿出1000億美元和提供技術支持幫助發展中國家的承諾，都沒有得到完全落實。發達國家對氣候變化負有不可推卸的歷史責任，必須發揮帶頭作用，在當前基礎上率先大幅減排並盡早實現淨零排放，在能源轉型等關鍵行動上加快速度和力度，盡快兌現並切實增強對發展中國家的資金、技術和能力建設支持規模和力度。聯合國秘書長古特雷斯敦促發達國家充分、透明地履行在資金和適應方面作出的所有承諾。



在全球應對氣候變化的努力中，中國始終秉持人類命運共同體理念，以天下情懷和大國擔當積極參與應對氣候變化全球治理。本次大會上，習近平主席特別代表、中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席會議期間舉行的世界氣候行動峰會、“77國集團和中國”氣候變化領導人峰會，體現了中國對這次會議的高度重視，為大會的成功注入了強大的政治推動力。

