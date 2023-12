啟動加入歐盟談判，烏克蘭就能脫困？

12月15日,在比利時布魯塞爾,歐洲理事會主席米歇爾(前右)在歐盟峰會首日結束後接受媒體記者採訪。(來源:新華社) 中評社香港12月16日電/據大公報報導,2023年12月14日,歐盟峰會在布魯塞爾舉行,歐洲理事會主席米歇爾在社交媒體上宣布,歐洲理事會已決定啟動烏克蘭和摩爾多瓦加入歐盟的談判。決議由除匈牙利以外26個成員國領導人一致批准。匈牙利總理歐爾班在本次峰會前曾表示,與烏克蘭開啟入盟談判還為時過早。但在表決前,歐爾班技巧地離開會場,使該決議得以通過。



兩天前的12月12日,烏克蘭總統澤連斯基訪問華盛頓僅獲2億美元援助。尤其耐人尋味的是,拜登過去一直堅持援烏“需要多久,我們就支援多久”(as long as it takes),但當日會見澤連斯基後,拜登卻首次表示,“我們能支持多久就支持多久”(as long as we can)。這是面對共和黨人阻撓,拜登首度公開承認至少在2024年11月美國總統選舉結果揭盅前,烏克蘭很難指望從美國政府取得可觀援助。



歐盟北約無力承擔巨額金援



自2022年2月俄烏衝突爆發以來,美國國會已批准向烏克蘭提供逾1100億美元的資金。但自2023年1月以來,美國國會未批准任何新的援助資金。值得注意的是,拜登政府最新提出一項援助烏克蘭與援助以色列捆綁的法案,2023年12月6日遭民主黨占多數的參議院否決。如果這一新法案被通過,則烏克蘭能獲得610億美元新援助。拜登無奈之下,只得從2022年通過的一項對烏援助撥款法案撥出2億美元給到訪的澤連斯基,慰情聊勝無。



這時,歐盟展示繼續盡力支援烏克蘭的立場。12月13日,德國執政聯盟經過數周緊張談判終於就2024年新預算草案達成一致。在削減氣候補貼、交通、勞工和環境部門支出的同時,向烏克蘭提供80億歐元軍事和經濟援助。德國總理朔爾茨稱,“我們緊密支援烏克蘭抵禦俄羅斯。但很明顯,我們必須以大幅減少的資金來實現這些目標……這意味著削減和節省開支,我們並不樂意這樣做,但這是必要的。”



80億歐元,意味著德國2024年援烏較2023年增加1倍。朔爾茨甚至揚言,如果烏克蘭局勢惡化而其他國家減少對烏援助或者歐洲面臨的“威脅”增加,德國政府可能“不得不作出反應”。



同一天,澤連斯基訪問挪威首都奧斯陸,與挪威、瑞典、丹麥、芬蘭和冰島等北歐5國領袖會談。5國發表聯合聲明稱,“北歐國家將與烏克蘭並肩到底。”



自俄烏衝突升級以來,5國已向烏克蘭提供價值約110億歐元的援助,並準備繼續提供廣泛的軍事、經濟和人道主義支援。丹麥、芬蘭、瑞典是歐盟成員。挪威和冰島是北約成員。