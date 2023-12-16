中評現場：侯友宜羅智強競總成立　伯公拚了

左起侯友宜、羅智強。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨候選人侯友宜與“立委”候選人羅智強的聯合競選總部於16日造勢成立，侯友宜、馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、前主席吳伯雄等人全到，眾人力拚侯友宜與副手趙少康勝選外，也大喊國民黨台北隊8席“立委”“八仙過海”，雖氣溫驟降，還下起雨，現場約千人到場，眾人仍不減熱情，不畏風雨，繼續賣力相挺。



“侯友宜、羅智強聯合競選總部暨台北侯康行動金剛戰車啟動活動”今日上午10點於台北市大安區捷運麟光站附近成立，到場的有侯友宜、馬英九、朱立倫、蔣萬安、前國民黨主席吳伯雄、國民黨基隆市長謝國樑、無黨籍“立委”高金素梅、7名國民黨台北“立委”候選人張斯綱、游淑慧、王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、台北市議長戴錫欽、前“立委”蔣乃辛、台北市副市長林奕華、“立委”李貴敏。



另外還有國民黨不分區“立委”候選人許宇甄、李霞、楊應超、徐弘庭、鍾沛君、李茂芊、楊智伃、台北市議員王欣儀、楊植斗、耿葳、吳志剛、曾獻瑩、國民黨副秘書長江俊霆、組發會社會部主任水雲翔、前中常委田芳倫、桃園市議員凌濤、嘉義市議員陳家平、苗栗縣議員徐功凡、雲林縣議員陳芳盈、資深藝人熊海靈等，由資深媒體人王淺秋、網紅“歷史哥”李易修擔任主持人，現場還有許多里長、社團領袖等雲集，近千人。



王淺秋賣力又熱情主持，表示氣溫雖降了10度，又下著雨，但仍不減大家的熱情，一齊力挺羅智強進“立法院”。吳伯雄也說，一定要讓羅智強這樣的好人才為民服務才行。



侯友宜說，天氣很冷，但吳伯雄都來現場挺羅智強，那是一定會贏，他很喜歡智強，對民進黨的批評指教都走在最前鋒，民進黨沒中心思想，但他會堅定信念，大家一起掃街衝票，南部是民進黨的大本營，他會繼續拜票。