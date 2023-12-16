王毅會見東盟國家駐華使節

中評社北京12月16日電／12月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見東盟10國駐華使節。



王毅表示，過去10年來，中國東盟全面戰略伙伴關係日益緊密，走在全球前列；中國東盟共建“一帶一路”取得重大成果，走在時代前列；中國和東盟積極踐行親誠惠容理念，走在地區前列。兩天前，習近平主席對越南進行歷史性國事訪問，同越方領導人就攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體達成重要共識，對中國－東盟命運共同體建設具有重要意義。中國已同大多數東盟國家就共建命運共同體分別達成共識，瀾湄國家命運共同體建設不斷走深走實，“五大家園”建設持續推進，為構建更為緊密的中國－東盟命運共同體提供了豐富實踐。作為東盟最大的鄰國，中方將繼續奉行親誠惠容周邊外交理念，做東盟可信賴、可依靠的長期全面戰略伙伴，共同推進亞洲現代化進程，為構建更為緊密的中國－東盟命運共同體作出更大貢獻。



王毅指出，不久前，在中方積極斡旋和不懈推動下，緬甸有關各方在昆明舉行和談，簽署了臨時停火協議。緬北衝突降溫不僅符合緬甸各方利益，也符合中國和東盟等地區各國共同利益。中方將繼續做緬北地區止戰促談工作，希望緬各方切實落實共識，保持最大克制，主動緩和現地局勢。王毅強調，緬北問題、緬甸問題，本質上都是緬甸內政。解決緬甸問題的鑰匙掌握在緬甸人民手中。中方支持東盟在緬甸問題上發揮應有作用，願同東盟國家一道推動緬甸問題得到妥善解決。



東盟國家駐華使節表示，中國給東盟國家實現和平、發展、繁榮提供了巨大機遇。東盟國家感謝中方為東盟國家發展提供的寶貴支持，願同中方進一步推進共建“一帶一路”，加強互聯互通、可持續發展等領域合作，以明年雙方“人文交流年”為契機擴大人員往來，增進相互瞭解和信任，把東盟中國全面戰略伙伴關係提高到新水平，打造更加光明、可持續的東盟中國關係未來，助力地區和平與發展。



雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。



東帝汶駐華大使參加會見。