王毅集體會見沙特、伊朗兩國外交部代表團

中評社北京12月16日電／12月15日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京集體會見來華舉行中沙伊三方聯合委員會首次會議的沙特外交副大臣胡萊吉、伊朗外交部副部長巴蓋里。



王毅祝賀三方聯合委員會首次會議取得圓滿成功，表示中方一貫支持中東人民獨立自主探索發展道路，支持中東國家團結協作解決地區安全問題，支持沙伊雙方持續推進改善關係進程。中方願以此次三方會議為契機，為實現沙伊睦鄰友好注入新動力，為促進中東地區和平穩定作出新貢獻。



王毅就繼續推進沙伊關係改善進程提出三點建議：一是堅持和解戰略選擇不動搖。沙伊改善關係符合雙方利益，符合國際社會期待，也有利於兩國提高在地區和國際上的影響力。希望雙方堅持戰略自主，保持戰略定力，繼續通過對話協商增進互信，實現持久、全面的睦鄰友好。二是進一步推進關係改善進程。中方歡迎沙伊雙方在經貿、安全、人文等領域積極探討合作，擴大人員交往，願同沙伊雙方加強交流，為雙方改善關係提供助力。希望雙方多溝通、多商量，及時消除誤解，避免誤判。在此過程中，中方願繼續發揮積極和建設性作用。三是排除外部干擾。沙伊改善關係是站在歷史正確一邊。中東不能再成為大國地緣角鬥場，中東的命運應當掌握在中東地區國家人民手中。相信沙伊雙方完全有能力、有智慧及時排除外部干擾，推動和解進程行穩致遠，維護地區長治久安。



王毅強調，中方支持沙伊雙方共同推動伊斯蘭國家就巴以衝突升級形成更強有力一致立場。中方始終站在廣大阿拉伯、穆斯林國家一邊，支持恢復巴勒斯坦人民合法權利。當務之急是推動加沙地區停火止戰、推進人道救援、恢復巴以談判。任何巴以衝突解決方案都應尊重巴勒斯坦人民意願、尊重地區國家合理關切，都不能背離“兩國方案”，都應當堅持“巴人主導、巴人所有、巴人治巴”的大方向。中方願同沙伊兩國和阿拉伯、穆斯林國家一道，盡快推動形成落實“兩國方案”的時間表和路線圖，維護中東地區和平穩定。



胡萊吉和巴蓋里感謝中方承辦此次會議，高度評價會議在落實北京協議、推進沙伊關係改善方面取得的成效，表示沙伊關係正在積極的軌道上向前推進，雙方將繼續加強經貿、安全、人文等領域合作，爭取更多和解成果，共同促進地區安全、穩定和發展。北京協議掀開了中國在中東地區發揮積極作用新的一頁。沙伊歡迎和支持中國為中東地區發展發揮更大作用，願同中方一道維護多邊主義，促進地區和世界發展進步，譜寫三方合作新篇章。



胡萊吉和巴蓋里感謝中方為緩解加沙局勢提出的倡議和作出的努力，表示願在雙、多邊領域同中方加強合作，推動巴勒斯坦問題早日得到公正、持久解決。