侯朱齊轟民進黨吹牛自嗨　賴清德只會抹紅

侯友宜到場。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月16日電（記者 張穎齊）大陸商務部15日公布對台貿易壁壘調查結果，指台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘。國台辦表示，民進黨當局對大陸採取的貿易限制措施，違反ECFA有關條款；另外民進黨政府更約談赴陸旅遊的41名台北市里長。國民黨2024候選人侯友宜、主席朱立倫16日齊轟，民進黨影響兩岸的貿易發展，還在吹牛自嗨，另外“台獨金孫”賴清德到選舉只會抹紅、抗中，不是大陸介選，是民進黨司法介選。



“侯友宜羅智強聯合競選總部暨台北侯康行動金剛戰車啟動活動”今日上午10點於台北市大安區捷運麟光站附近成立，侯友宜、朱立倫會前接受聯訪。



侯友宜說，民進黨政府當年說過ECFA是糖衣毒藥，這幾年卻當作大補藥，而兩岸貿易沒間斷，台灣依賴大陸高，大陸4月份提出貿易壁壘調查，結果民進黨完全不理，民進黨要嚴肅面對，要想想大陸貿易出口順差達1500億元美元，台灣整體順差為500億元，若沒有ECFA，對台經濟傷害多大？民進黨要好好跟大陸協商，賴清德別又在吹牛說GDP可達到3.5%。



侯友宜批，台灣出口連續12黑，經濟成長僅1.42%創歷年新低，產業衰退，基礎建設等什麼都缺，一點都沒改變，能源政策與國際背道而馳，請民進黨別再自嗨，台灣已面臨最嚴峻挑戰；另外民進黨大動作對台北市里長採取司法手段，卻無視高端炒股、小吃店賣快篩、新潮流綠電等重大弊案，是選擇性辦案。



媒體還問，民進黨質疑侯友宜與有黑道背景的苗栗縣“立委”候選人邱鎮軍站在一起？侯說，他這輩子對違法亂政從來沒手軟過，是經過很多時間考驗，民進黨別到選舉就抹紅、抹黑。



朱立倫說，民進黨用政治選舉語言，是無法替台灣產業界解決問題，連貿易也政治化，不像國民黨是用專業來面對大陸、美國、歐盟、日本等嚴肅問題，台灣整個貿易依存度最高的還是對大陸，“經濟部”別想偷天換日、不看清事實，蔡英文做不好，就換侯友宜。



朱立倫也批，“台獨金孫”賴清德到最後只會有一招，就是打抹紅抗中牌，這幾天民進黨高層很緊張，擔憂國民黨侯友宜、趙少康聲勢起來，所以要抹紅，還讓許多無辜的台北市里長被約談，現在不是大陸介入選舉，是民進黨司法介選，完全是基於政治動機與政黨態度，持特定立場。