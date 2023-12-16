歐洲議會通過涉藏決議　中國駐歐盟使團回應

中評社北京12月16日電／據中國駐歐盟使團：駐歐盟使團發言人就歐洲議會通過涉藏決議答記者問。



問：12月14日，歐洲議會全會通過決議，批評中國政府通過寄宿制學校綁架並強制同化西藏兒童，呼籲歐盟和成員國採取行動。中方對此有何評論？



答：歐洲議會有關決議罔顧事實，大量散布虛假信息，大肆抹黑中國形象，嚴重干涉中國內政。中方對此強烈不滿，堅決反對。



西藏和平解放70多年來，經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統得到保護和弘揚，各族人民包括宗教信仰自由、使用和發展本民族語言文字在內的各項權利和自由得到充分保障。



與國際通行做法一樣，中國的寄宿制學校根據當地學生需求設置，在中國各省區都有。西藏地區由於海拔很高，人口居住極為分散，兒童上下學路途遙遠、十分不便，分散辦學難以保證老師的數量和教學質量。為保障所有兒童平等享受教育的權利，當地政府根據實際需要設置了寄宿制學校，寄宿與否完全看學生和家長的意願和需求。寄宿學生在每個周末和節假日，以及寒暑假都可以選擇回家，父母可以隨時到校看望子女，也可以根據需要隨時接子女回家。同時，有關學校普遍開設了藏語文、民族舞蹈等傳統文化課程，提供高原傳統食品，學生在校期間也可以穿戴民族服飾。西藏寄宿制學校恰恰是保護西藏人權和文化傳統的生動案例，所謂“強制同化”純屬子虛烏有。



西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。我們敦促歐洲議會尊重事實，改弦易轍，停止散布涉藏謊言，停止利用涉藏問題干涉中國內政、損害中方利益，多做有益於中歐交流合作、增進中歐人民相互瞭解的事。