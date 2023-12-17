開放創新打造服裝產業新優勢

中評社北京12月17日電／中國是全球第一大服裝生產國和出口國，服裝生產能力和國際貿易規模多年來穩居世界首位。中國紡織工業聯合會近期指出，目前中國年產服裝700多億件，占全球一半以上。2022年，中國服裝出口額1820億美元，占全球市場份額的31.7%。服裝產業是中國最早開放發展、利用外資的產業，已深度融入世界，成為全球產業鏈供應鏈至關重要的一環，極大滿足了全球消費者對優質、時尚衣著的消費需求。





經濟日報發表中國宏觀經濟研究院產業經濟與技術經濟研究所研究員洪群聯文章分析，過去，開放是中國服裝產業實現從小到大轉變的重要推力。改革開放後，“三來一補”政策率先在服裝產業破繭而出，廣東、福建等東南沿海地區依靠區位優勢、僑鄉優勢，充分利用這項政策，迅速引進海外的資本、設備、設計等，服裝工廠如雨後春笋般湧現。中國還抓住國際紡織服裝產業轉移的機遇，自20世紀80年代起開始大力承接和發展紡織服裝加工業，積極開拓國際市場。到90年代中期，中國的服裝產量和出口量都已躍居世界首位，基本確立了世界服裝製造出口大國的地位。





現在，開放是中國服裝產業形成國際競爭優勢的關鍵要素。經過40多年的發展，中國構建起全球規模最大、鏈條最完整、品類最齊全的服裝產業體系，有著數以千萬計的服裝設計、生產、銷售經營主體，科技、設計、品牌等水平與日俱增。服裝產業通過“引進來”與“走出去”，主動融入全球產業鏈供應鏈格局。一方面，得益於高素質產業工人、完善的產業配套和快速響應的供應鏈系統，不少全球一線服裝品牌在中國設有代工廠，本土企業利用國際各種要素資源推動服裝產品、品牌、管理升級。另一方面，一批優質服裝企業在海外布局生產、研發基地，建立海外營銷網絡，跨境電商的興起擴展了服裝全球銷售市場。





未來，開放是中國服裝產業引領全球發展潮流的必由之路。新一輪科技革命和產業變革深入發展，產業體系智能化、綠色化、融合化趨勢更加明顯，消費市場格局正在重構，全球服裝產業面臨多重變局。智能化深刻改變產業的生產方式，是提高生產效率、適應個性化需求的關鍵路徑；綠色化是產業響應“雙碳”戰略的內在要求，是實現可持續發展的根本方向；融合化突出表現為製造與服務的交叉滲透，特別是以設計和文化賦能產業提升附加值、擴大影響力。不論是智能化、綠色化還是融合化，都需要高效利用全球創新資源要素，適應全球綠色低碳規則，都需要面向全球塑造傳遞品牌文化形象。唯有開放，才能使中國服裝產業走在時代尖端、引領發展潮流。

